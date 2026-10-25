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В начале ноября в Риге объявят рестораны Латвии, получившие оценку Michelin 1 297

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2026
LETA
Изображение к статье: кухня ресторана

5 ноября в рижском концертном зале Palladium состоится церемония награждения ресторанов, на которой представят новый список латвийских заведений, включённых в престижный гастрономический гид Michelin. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA).

Латвия сотрудничает с Michelin через LIAA. Соглашение, действующее до 2028 года, предусматривает включение латвийских ресторанов в гид и их продвижение через международные информационные каналы Michelin. Это помогает привлекать туристов, выбирающих направления путешествий в том числе ради гастрономических впечатлений.

Впервые латвийские рестораны вошли в гид Michelin в ноябре 2023 года — тогда в список включили 26 заведений.

В опубликованном в прошлом году гиде на 2026 год было представлено уже 34 ресторана: 27 в Риге и семь в других городах и регионах Латвии.

Одну звезду Michelin получили два ресторана — John Chef's Hall и Max Cekot Kitchen.

Ещё пять заведений — Milda, Shōyu, Snatch, SMØR Bistro и H.E. Vanadziņš — удостоились награды Bib Gourmand за хорошее соотношение качества блюд и цены.

Ресторан Pavāru māja в Лигатне получил Зелёную звезду Michelin за экологичный и устойчивый подход к работе.

Инспекторы Michelin оценивают рестораны во время независимых анонимных посещений. Они учитывают пять основных критериев: качество продуктов, гармонию вкусов, мастерство приготовления, индивидуальный стиль шеф-повара и стабильность качества блюд.

Список ресторанов Michelin пересматривается ежегодно, поэтому на предстоящей церемонии станет известно, кто сохранил свои награды и какие заведения получили новое признание.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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