5 ноября в рижском концертном зале Palladium состоится церемония награждения ресторанов, на которой представят новый список латвийских заведений, включённых в престижный гастрономический гид Michelin. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA).

Латвия сотрудничает с Michelin через LIAA. Соглашение, действующее до 2028 года, предусматривает включение латвийских ресторанов в гид и их продвижение через международные информационные каналы Michelin. Это помогает привлекать туристов, выбирающих направления путешествий в том числе ради гастрономических впечатлений.

Впервые латвийские рестораны вошли в гид Michelin в ноябре 2023 года — тогда в список включили 26 заведений.

В опубликованном в прошлом году гиде на 2026 год было представлено уже 34 ресторана: 27 в Риге и семь в других городах и регионах Латвии.

Одну звезду Michelin получили два ресторана — John Chef's Hall и Max Cekot Kitchen.

Ещё пять заведений — Milda, Shōyu, Snatch, SMØR Bistro и H.E. Vanadziņš — удостоились награды Bib Gourmand за хорошее соотношение качества блюд и цены.

Ресторан Pavāru māja в Лигатне получил Зелёную звезду Michelin за экологичный и устойчивый подход к работе.

Инспекторы Michelin оценивают рестораны во время независимых анонимных посещений. Они учитывают пять основных критериев: качество продуктов, гармонию вкусов, мастерство приготовления, индивидуальный стиль шеф-повара и стабильность качества блюд.

Список ресторанов Michelin пересматривается ежегодно, поэтому на предстоящей церемонии станет известно, кто сохранил свои награды и какие заведения получили новое признание.