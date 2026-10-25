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Здесь танки переходят дорогу - водитель в Латвии замечает необычный дорожный знак 4 6066

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: знак с танком

Латвийские водители привыкли к дорожным знакам, предупреждающим о диких животных, скользкой дороге или других опасностях на дороге. Однако в Селии внимание привлёк более необычный знак — он предупреждает о переходе танков. Своим наблюдением в социальной сети “Threads” поделилась одна жительница Латвии.

“Вам встречался такой информационный дорожный знак? Довольно интересное ощущение. К проезду мимо военного объекта мы уже привыкли, теперь ещё и танки будут”, — написала женщина, поделившись фотографиями дорожного знака с дороги Даудзева–Сунаксте на территории военного полигона Селии.

Как видно, знак сообщает о переходе танков.

Отвечая на вопрос другой пользовательницы соцсети о том, предупреждает ли знак о движении танков или просто призывает водителей быть готовыми к необычной ситуации, женщина пояснила, что на дороге в трёх местах созданы специальные бетонные зоны, предназначенные для переезда танков.

“Через дорогу в 3 местах проходят специальные бетонные зоны, которые являются танковыми переездами. Дорога проходит через военный полигон. Сами танки я не встретила.”

Тем временем другие жители указали, что похожий знак видели и в окрестностях военной базы в Адажи, а один комментатор добавил, что в Польше такие знаки встречаются довольно часто.

Как сообщалось ранее, на крупных перекрёстках имеются специальные танковые переходы, что является весьма необычным решением для автомобильных дорог местного значения. Как пояснило Министерство обороны, дорогой смогут пользоваться все участники движения, однако во время военных учений возможны кратковременные ограничения движения.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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