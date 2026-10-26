Знакомая ситуация: вы находите авиабилет в какой-нибудь европейский город за 39 евро и радуетесь выгодному предложению. Однако, когда начинаете искать билет на обратный путь в Латвию, выясняется, что за него нужно заплатить 200 евро. Возникает вопрос, почему перелёт в одну сторону такой дешёвый, а в другую — в несколько раз дороже? Нету ли тут обмана7

С таким вопросом в редакцию LA.LV обратился Карлис, который, изучая предложения авиакомпании “airBaltic”, заметил значительную разницу в ценах на рейсы в противоположных направлениях.

“Недавно я искал авиабилеты для путешествия и заметил довольно удивительную разницу в цене. Перелёт из Риги стоит всего 39 евро, однако при поиске билета на обратный путь в Латвию цена уже достигает примерно 200 евро.

Я понимаю, что цены на авиабилеты могут меняться в зависимости от спроса и других обстоятельств, однако такая разница кажется очень большой. Почему на одном и том же маршруте перелёт в одну сторону может быть таким дешёвым, а в противоположную — в несколько раз дороже? Связано ли это с количеством пассажиров и спросом на конкретные рейсы, или есть ещё какие-то другие факторы?” — пишет Карлис.

Чтобы выяснить, как формируются цены на авиабилеты и почему они на одном и том же маршруте могут так существенно различаться, я обратился к руководителю по общественным и политическим отношениям “airBaltic” Аугусту Зилбертсу.

“На цены авиабилетов в первую очередь влияют спрос и предложение, а также конкуренция на конкретном рынке и маршруте”, — поясняет Зилбертс.

Он указывает, что поэтому нет ничего необычного в том, что цены на рейсы одного и того же маршрута в противоположных направлениях могут существенно различаться.

Одна из причин — доступность различных ценовых категорий. Билеты “airBaltic” обычно поступают в продажу примерно за год до вылета. Изначально доступны билеты более низких ценовых категорий, но по мере их распродажи в предложении остаются билеты более высоких ценовых категорий.

“Например, на рейс из Риги ещё могут быть доступны билеты за 39 евро, тогда как на обратном рейсе билеты самой низкой ценовой категории уже могут быть распроданы”, — отмечает Зилбертс. В таком случае пассажиру за перелёт в противоположном направлении приходится платить значительно больше.

На цены авиабилетов также влияют сезонность, день недели, праздничные периоды и другие факторы. Кроме того, они не являются неизменными — в зависимости от спроса цены могут меняться даже в течение нескольких часов или дней. Это означает, что, ища рейсы по одному и тому же маршруту, пассажир в разные даты может увидеть разные предложения. Также на рейсах в противоположных направлениях могут различаться спрос и количество доступных самых дешёвых билетов.

Совет, как найти более выгодные авиабилеты

Чтобы приобрести наиболее выгодное предложение, “airBaltic” рекомендует пассажирам планировать поездки заблаговременно и, если возможно, сравнивать цены на разные даты.

Если время поездки не определено строго, стоит проверить несколько дат вылета и возвращения. Иногда даже небольшое изменение даты может помочь найти более дешёвые авиабилеты. Также перед покупкой билетов рекомендуется проверить общую стоимость обоих перелётов.