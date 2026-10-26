Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) уже три года арендует территорию с ангарами возле Рижской Восточной больницы, рассчитывая создать там базу для хранения государственных медицинских резервов. Однако на переоборудование помещений так и не нашлось около полумиллиона евро, и теперь служба намерена отказаться от объекта.

На фоне нехватки средств в здравоохранении выяснилось, что Служба неотложной медицинской помощи три года платила за аренду территории возле Рижской Восточной больницы, которую так и не смогла использовать по назначению. Об этом сообщает программа «Ничего личного» телеканала TV3.

В следующем году Министерство здравоохранения рассчитывает получить дополнительно 826 миллионов евро, из которых 1,5 миллиона необходимы для укрепления СНМП. Если финансирование не удастся найти, ведомство не исключает возвращения к предложению о закрытии одного из центров обслуживания службы.

При этом возле крупнейшей больницы Латвии находятся два государственных ангара, которые рассматривались как будущая база для хранения медицинских резервов.

Почему скорая помощь решила арендовать ангары

В 2023 году СНМП начала искать возможности улучшить хранение и доставку государственных материальных резервов. После полномасштабного вторжения России в Украину вопрос готовности медицинской системы к чрезвычайным ситуациям стал особенно актуальным.

Подходящий объект нашелся на улице Медикю, рядом с Рижской Восточной больницей. Два больших ангара принадлежат государству, однако земля под ними находится в частной собственности.

Ранее Рижское самоуправление безвозмездно передало эти строения Министерству здравоохранения. Летом 2023 года больница сообщила, что больше не нуждается в обоих ангарах.

СНМП планировала разместить здесь государственные медицинские резервы, запас оборудования для замены используемого, а один из ангаров приспособить также для нужд автопарка.

«Для нас самым ценным было расположение этого объекта. И в любом случае, где бы мы ни нашли такую возможность, нам все равно потребовался бы сопоставимый объем финансирования, если речь идет о создании аналогичного склада», — пояснила руководитель СНМП Лиене Ципуле.

С частными владельцами земли заключили договор аренды на 207 евро в месяц. Часть расходов покрывала больница, которая продолжала использовать один из ангаров как склад.

На переоборудование требовалось полмиллиона евро

Проблема заключалась в состоянии помещений. Ангары не утеплены, в них отсутствуют необходимые инженерные коммуникации, поэтому использовать их для хранения медицинских резервов без серьезной реконструкции невозможно.

По расчетам СНМП, только ограждение территории обошлось бы как минимум в 20 тысяч евро. Еще около 500 тысяч евро потребовалось бы на приспособление помещений к современным требованиям.

Служба ежегодно запрашивала финансирование, но за три года деньги так и не были выделены.

«Каждый год, вот уже три года, мы не получаем денег на эти цели», — отметила Ципуле.

В сентябре СНМП уведомила Министерство здравоохранения, что больше не намерена продолжать аренду объекта. Государственный секретарь министерства Агнесе Валюлиене подтвердила, что необходимые средства найти не удалось.

«Последняя переписка между нашими ответственными сотрудниками была в сентябре, когда обе стороны еще раз подтвердили, что ни у кого нет таких свободных средств», — рассказала она.

Теперь министерство намерено обсудить со службой возможность передачи ангаров на отчуждение.

При этом сама арендная плата была сравнительно небольшой: 207 евро в месяц за три года составляют около 7450 евро, причем часть расходов оплачивала больница. Основной проблемой оказалась не стоимость аренды, а отсутствие средств на реконструкцию.

Медицинские резервы пополняют, но возникают проблемы с доставкой

История с ангарами связана с более масштабной задачей — обеспечением Латвии медицинскими запасами на случай катастроф, массового поступления пострадавших или войны. По правилам, принятым во время пандемии Covid-19, больницы и другие лечебные учреждения должны поддерживать запасы необходимых препаратов на один-три месяца.

Отдельно существуют государственные материальные резервы, за которые отвечает СНМП. В них входят лекарства, инъекционные препараты, перевязочные материалы, жгуты и другое медицинское оборудование.

Осенью прошлого года Лиене Ципуле предупреждала, что финансирования для формирования таких запасов недостаточно, а действующие правила не в полной мере учитывают угрозу войны.

После этого на развитие резервов были предусмотрены дополнительные средства:

2025 год — 1,55 млн евро;

2026 год — 1,48 млн евро;

2027 год — 1,10 млн евро;

2028 год — 1,09 млн евро.

Сейчас у СНМП есть резервы оперативного использования «Буря», предназначенные для крупных чрезвычайных ситуаций, и специальные запасы «Военная буря» на случай войны.

«Нынешнюю готовность к кризисам невозможно сравнить с предыдущими годами, когда на складе было всего 150 жгутов», — подчеркнула Ципуле.

Однако наличие запасов еще не гарантирует, что они вовремя окажутся там, где необходимы. Склады СНМП расположены в разных регионах, и доставка оборудования в условиях кризиса может стать серьезной проблемой.

Во время одних из летних учений, на которых отрабатывали помощь большому количеству раненых, дыхательные маски доставили только после завершения тренировки.

Государственный секретарь Минздрава Агнесе Валюлиене признала, что подобные ситуации возможны.

«Именно поэтому подобные учения и нужны, чтобы мы выявляли такие пробелы», — заявила она, подчеркнув необходимость более масштабных тренировок с участием различных служб.

Государственные резервы хотят передать единому управляющему

Еще одна причина, по которой СНМП решила отказаться от ангаров, — предстоящие изменения в системе управления государственными запасами. Эти функции постепенно планируется централизовать и передать государственному предприятию Possessor, которое управляет публичными активами.

До сих пор Possessor отвечало прежде всего за обеспечение населения промышленными товарами первой необходимости в случае угрозы государству. Теперь систему предполагается расширить. Однако, как признают в самом предприятии, для этого практически с нуля необходимо выстроить новую систему управления, хранения и доставки резервов.

«Сейчас мы не можем обеспечить наличие складов по всей Латвии и размещение товаров в децентрализованных местах», — рассказала руководитель управления государственными резервами Possessor Илва Лине.

Она признала, что недостаток складских мощностей может стать проблемой при расширении государственных резервов.

При этом закон, который должен определить порядок централизованного администрирования, учета и координации запасов, еще разрабатывается. Пока закупки, хранение и планирование остаются ответственностью отдельных министерств.

Что изменится для пациентов

Вопрос государственных медицинских резервов касается не только помощи при катастрофах или военных угрозах, но и обеспечения лекарствами людей, которым необходимо постоянное лечение.

Две недели назад правительство утвердило правила формирования запасов критически важных препаратов для амбулаторного лечения. Особое значение это имеет для пациентов с хроническими заболеваниями, которым нельзя надолго прерывать прием лекарств даже при серьезных нарушениях поставок.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери признает, что создание таких резервов осложняется общеевропейским спросом на лекарства и необходимостью правильно организовать их хранение.

«Мы также не сможем хранить резервы в одном месте, поскольку пример Украины показывает, что действовать нужно достаточно продуманно. И мы не можем просто закупить лекарства на три месяца, а потом выбросить их в мусор», — отметил министр.

Таким образом, Латвия постепенно увеличивает медицинские резервы, однако вопрос о том, где их хранить и как быстро доставлять в случае кризиса, остается нерешенным.