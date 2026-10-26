Возможное строительство временного моста через Даугаву на время ремонта Вантового моста вызвало тревогу у владельцев пассажирских судов, яхт и лодок. Если новая переправа окажется непроходимой для судов, водное сообщение возле Старой Риги может быть нарушено примерно на два года. При этом городские власти еще не решили, нужен ли временный мост вообще.

Ремонт Вантового моста в Риге, который, как ожидается, продлится около двух лет, может серьезно изменить не только автомобильное, но и речное движение в столице, сообщает программа «900 секунд» телеканала TV3.

Пока городские инженеры рассматривают возможность строительства временного моста через Даугаву, представители судоходной отрасли предупреждают: непродуманное решение может оставить без работы пассажирских перевозчиков и ограничить доступ к причалам владельцам частных судов.

По подсчетам Рижского объединения пассажирских судов, ежедневно под Вантовым мостом лодки и суда разных размеров проходят около 100 раз. Если временная переправа перекроет этот путь, привычные маршруты окажутся недоступны.

«Если построят мост, под которым нельзя будет пройти, мы окажемся в изоляции, и это станет могильной плитой для всей отрасли», — заявил представитель правления Рижского объединения пассажирских судов Янис Уваров.

Под угрозой не только пассажирские перевозки

По оценке объединения, последствия строительства временного моста могут затронуть не только компании, организующие прогулки по Даугаве.

Ограничения коснутся владельцев яхт и лодок, пользующихся причалами в Агенскалнском заливе и других местах, а также рыбаков.

Если проход по Даугаве будет закрыт, для небольших судов одним из немногих вариантов останется Рижский городской канал. Однако судовладельцы опасаются, что он не рассчитан на столь интенсивное движение. В случае перенаправления туда значительной части речного транспорта канал может превратиться в перегруженный двусторонний маршрут.

Это, по мнению представителей отрасли, повысит риск столкновений и создаст дополнительную нагрузку на берега канала, которые могут подвергаться размыванию.

Судовладельцы до сих пор не знают, что планирует город

Еще одна причина недовольства — отсутствие конкретной информации о будущем временном мосте. Представители судоходной отрасли утверждают, что с ними пока не обсуждали ни конструкцию переправы, ни ее расположение относительно существующего Вантового моста.

«Мы как отрасль ничего об этом не знаем», — подчеркнул Уваров.

Между тем от этих решений зависит, смогут ли суда продолжать движение по Даугаве во время ремонта и сохранят ли перевозчики возможность работать.

В Рижской думе сомневаются, нужен ли временный мост

Заместитель председателя Рижской думы Марис Спринджукс признает, что интересы владельцев судов необходимо учитывать при планировании ремонта.

«Очень важно, чтобы мы думали и об этой части общества — о людях, у которых есть суда, лодки, яхты», — отметил он.

По словам вице-мэра, инженеры пока только оценивают возможные конструкции временного моста и сравнивают этот вариант с другими способами организации движения.

Окончательного решения о строительстве переправы нет. Один из главных вопросов — сможет ли временная конструкция выдержать зимние условия на Даугаве.

«Если лед начнет двигаться, этот временный мост просто снесет, как это происходило со всеми другими подобными мостами», — предупредил Спринджукс.

Более надежным вариантом мог бы стать мост на сваях или опорах. Такая конструкция обладала бы большей несущей способностью и была бы безопаснее зимой.

Однако строительство обошлось бы дороже, а после завершения ремонта Вантового моста опоры пришлось бы демонтировать и извлекать из реки.

Вместо временного моста предлагают объездные маршруты

Сам Спринджукс склоняется к другому решению — развитию объездных маршрутов, которые позволят перенаправить автомобильное движение и общественный транспорт в обход Вантового моста. По его мнению, такие изменения потребуют меньших вложений и принесут городу пользу даже после завершения ремонта.

В отличие от временной переправы, которую затем придется разбирать, улучшенные объездные маршруты смогут использоваться и в дальнейшем.

Тем не менее вариант строительства временного моста пока не исключен. Городские специалисты продолжают оценивать его преимущества, стоимость и возможные последствия.

Таким образом, решение о временной переправе повлияет не только на автомобилистов, но и на работу речного транспорта Риги на протяжении всего двухлетнего ремонта Вантового моста.