В понедельник, 26 октября, в Латвии сохранится преимущественно облачная погода с дождями. Наиболее продолжительные осадки ожидаются в восточных районах страны, тогда как в Курземе возможны солнечные прояснения. Температура воздуха составит от +8 до +13 градусов.

В понедельник, 26 октября, во многих районах восточной Латвии ожидается продолжительный дождь. В центральной и западной частях страны осадки будут менее продолжительными, а местами обойдется без дождя.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков, небо над большей частью страны останется облачным. При этом в Курземе временами будет выглядывать солнце.

В течение дня будет дуть слабый или умеренный южный ветер. На отдельных участках побережья его скорость может быть выше.

Максимальная температура воздуха составит от +8 до +13 градусов. Таким образом, несмотря на конец октября, дневная температура останется положительной во всех регионах страны.

В Риге понедельник также будет преимущественно облачным. Возможен кратковременный дождь, однако продолжительных осадков синоптики не прогнозируют.

При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха в столице поднимется примерно до +11 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет юго-восточная периферия циклона. Именно с его влиянием связаны облачность и ожидаемые осадки.

Таким образом, наиболее дождливая погода в понедельник ожидается на востоке Латвии, а больше шансов увидеть солнце будет у жителей Курземе.