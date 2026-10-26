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Октябрь удивляет теплом: в Латвии побиты температурные рекорды 0 294

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: осень
ФОТО: LETA

В ночь на понедельник, 26 октября, в двух населенных пунктах Латвии зафиксированы новые температурные рекорды для этой даты. В Руйиене воздух прогрелся до +13,5 градуса, а в Зосенах — до +12,9 градуса. При этом абсолютный рекорд тепла для 26 октября по всей стране пока остается неизменным.

В Латвии понедельник, 26 октября, начался с новых температурных рекордов. Вскоре после полуночи метеорологические станции в Руйиене и Зосенах зафиксировали самые высокие показатели температуры воздуха для этой даты за историю местных наблюдений.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Руйиене температура поднялась до +13,5 градуса, а в Зосенах — до +12,9 градуса.

Оба значения превысили прежние местные максимумы, установленные для 26 октября.

При этом общелатвийский температурный рекорд этой даты пока не побит. Самая высокая температура воздуха, когда-либо зарегистрированная в стране 26 октября, составляет +16 градусов.

Этот показатель был зафиксирован в Лиепае в 1953 году — 73 года назад.

Несмотря на необычно теплое начало суток в отдельных районах, погода в понедельник ожидается преимущественно облачной и дождливой.

По прогнозам синоптиков, наиболее продолжительные осадки пройдут в восточной части Латвии. В западных и центральных районах дожди будут преимущественно кратковременными.

В течение дня будет дуть слабый или умеренный южный ветер, который местами на побережье может усиливаться.

Температура воздуха составит от +8 до +13 градусов.

Таким образом, новые рекорды были установлены уже в первые часы 26 октября, хотя прогнозируемая дневная температура в большинстве районов страны не превысит +13 градусов.

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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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