После разрушительной августовской бури в Латвии возникли вопросы к работе Центра кризисного управления. Самоуправления утверждают, что не получили от него помощи, а премьер-министр Андрис Кулбергс требует преобразований. Однако, как выяснила программа TV3 «Ничего личного», спустя год после создания центр по-прежнему не располагает необходимыми системами связи, защищенными помещениями и достаточным финансированием.

Центр кризисного управления Латвии оказался под критикой после августовской бури, которая оставила без электричества почти 300 тысяч домохозяйств. Представители самоуправлений заявляют, что во время чрезвычайной ситуации практически не ощутили работы учреждения, а премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что центр необходимо реформировать.

Как сообщает программа телеканала TV3 «Ничего личного», ситуация осложняется тем, что спустя год после создания Центр кризисного управления до сих пор не обеспечен рядом ключевых ресурсов, необходимых для полноценной координации действий государственных служб.

Августовская буря стала самой сильной в Латвии за несколько десятилетий. Непогода обрушилась на значительную часть страны ночью, а утром многие жители обнаружили, что остались без электричества, мобильной связи и интернета.

Особенно серьезно пострадали Латгале и Селия. В отдельных районах Латгале электроснабжение не удавалось восстановить почти неделю. Из-за перебоев с электричеством и связью во многих местах не работали магазины и автозаправочные станции.

Представители самоуправлений утверждают, что были вынуждены самостоятельно справляться с последствиями стихии. По их словам, на государственном уровне они ощущали координацию главным образом со стороны Министерства климата и энергетики, но не Центра кризисного управления.

Критика оказалась настолько резкой, что мэр Даугавпилса даже призвал ликвидировать центр.

Премьер-министр Андрис Кулбергс также заявил, что учреждение не работает должным образом и нуждается в преобразованиях. Однако руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле объясняет, что центр не должен автоматически брать на себя руководство ликвидацией последствий любого крупного происшествия.

По его словам, законодательство предусматривает передачу управления кризисом центру в определенных случаях — например, при возникновении угрозы национальной безопасности или обращении ответственной отрасли за помощью. При этом соответствующее решение должно принять правительство.

Во время августовской бури такого решения не было, поэтому центр не принимал на себя руководство кризисом. Зиле подчеркивает, что учреждение создавалось прежде всего для управления значительно более серьезными кризисами, требующими координации разных государственных структур, в том числе взаимодействия с вооруженными силами.

Однако именно к выполнению таких задач центр пока не готов в полной мере. Одна из главных проблем — отсутствие единой системы оперативного обмена информацией между государственными службами.

«В стране нет единой системы обмена информацией между службами для быстрого взаимодействия. Например, полиция, пожарные. Полиция и пожарные могут обмениваться информацией друг с другом, но мы не можем быстро получать от них информацию здесь, а также от вооруженных сил», — рассказал Зиле.

По его словам, особенно сложная ситуация складывается с обменом информацией с армией.

«У вооруженных сил особая ситуация, поскольку информация там в основном хранится в секретных сетях, а в нынешней системе у нас секретных сетей вообще нет», — пояснил руководитель центра.

Это означает, что учреждение, призванное координировать действия различных структур в случае масштабного кризиса, пока не имеет необходимой инфраструктуры для оперативного получения части информации.

Для решения проблемы требуются не только технические изменения, но и финансовые вложения. Зиле считает необходимым создать систему, которая позволит центру получать актуальную информацию от Государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы и, возможно, Службы неотложной медицинской помощи.

«Необходимы инвестиции и время для внедрения такой системы, и тогда мы увидим ту же оперативную картину, что и они. И, конечно, это и финансовые вложения», — отметил он.

Кроме того, центр до сих пор не располагает необходимыми защищенными помещениями для размещения коммуникационных систем и работы с информацией соответствующего уровня безопасности.

Таким образом, по данным TV3, учреждение получило широкий круг задач, однако его техническое и материальное обеспечение осталось незавершенным.

Программа «Ничего личного» обращает внимание на противоречие между критикой со стороны премьер-министра и тем обстоятельством, что Центр кризисного управления находится под его контролем. Журналисты ставят вопрос о том, насколько справедливо возлагать ответственность за недостаточную эффективность учреждения на его руководство, если государство до сих пор не обеспечило центр необходимыми ресурсами.

В свою очередь, Зиле призывает прежде всего завершить создание предусмотренной инфраструктуры и обеспечить учреждение возможностями для выполнения поставленных задач.

История с августовской бурей показала не только трудности координации между государственными структурами и самоуправлениями, но и необходимость четко определить, в каких ситуациях Центр кризисного управления должен принимать руководство действиями служб и какие ресурсы для этого необходимы.