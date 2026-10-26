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Синоптики удивили прогнозом на вторник 0 2755

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2026
LETA
Изображение к статье: осенний день
ФОТО: LETA

Ночью местами еще пройдут кратковременные дожди, а днем осадков не ожидается. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 14 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, на побережье - до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +9...+13 градусов.

В Риге во вторник ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер. Температура воздуха в столице ночью составит +7 градусов, днем - до +12 градусов.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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