С 26 октября по 8 ноября в Латвии пройдут крупнейшие на сегодняшний день учения по развертыванию сил многонациональной бригады НАТО Resolute Reforger 2026. В них примут участие около 3000 военнослужащих и 1000 единиц военной техники. Передвижение военных подразделений по автомобильным и железным дорогам продлится до 2 ноября.

В понедельник, 26 октября, в Латвии начинаются масштабные военные учения Resolute Reforger 2026, в ходе которых многонациональная бригада НАТО отработает переброску подразделений на большие расстояния, их снабжение и управление в полевых условиях. Маневры продлятся до 8 ноября и станут крупнейшими учениями по развертыванию сил в истории бригады.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на штаб многонациональной бригады НАТО в Латвии, в учениях задействуют около 3000 военнослужащих и 1000 единиц военной техники.

Основные мероприятия пройдут в восточной части страны. Для участия в учениях подразделениям предстоит переместиться с военных баз «Адажи» и «Цери» в районы выполнения учебных задач.

Переброска личного состава и техники будет проходить с 26 октября по 2 ноября по автомобильным и железным дорогам Латвии.

Учения охватят значительную часть восточных и центрально-восточных регионов страны. Военнослужащие будут выполнять задачи в Огрском, Екабпилсском, Айзкраукльском, Даугавпилсском, Алуксненском, Балвском, Гулбенском, Мадонском, Резекненском и Аугшдаугавском краях, а также в городе Резекне.

Таким образом, в ближайшие дни жители этих регионов могут увидеть передвижение военных колонн и железнодорожных составов с техникой. При этом конкретные маршруты и график перемещения подразделений в сообщении штаба не уточняются.

Главная цель Resolute Reforger 2026 — проверить готовность многонациональной бригады оперативно перебрасывать силы, обеспечивать их необходимыми ресурсами и поддерживать управление подразделениями на значительных расстояниях.

В ходе учений военнослужащие будут отрабатывать развертывание сил, организацию снабжения, работу систем управления и связи. Отдельное внимание уделят взаимодействию подразделений НАТО с Национальными вооруженными силами Латвии.

Как отметил командир многонациональной бригады полковник Дэвид Брассар, учения позволят продемонстрировать способность перемещать боеспособные подразделения на большие расстояния и обеспечивать их действия в полевых условиях.

По его словам, важной частью маневров станет поддержание эффективного управления, контроля и связи на протяжении всего периода учений.

Подобные задачи имеют особое значение для многонациональных военных формирований, поскольку требуют согласованной работы различных подразделений, транспорта, логистических служб и командных структур.

После завершения основной части учений военнослужащие приступят к возвращению на постоянные базы. С 4 по 8 ноября подразделения приведут в порядок территории, использованные во время маневров, и вернутся на военные базы.

Таким образом, наиболее заметное передвижение военной техники ожидается в период до 2 ноября, а окончательное завершение учений запланировано на 8 ноября.