Dienas Bizness поднимает социальную тему: в течение многих лет школам ЛР не хватало средств на приобретение учебных материалов, а после внедрения реформы Skola2030 некоторые дети вынуждены осваивать программу, не имея необходимых ресурсов.

«Аналогичная ситуация складывается и с самими уроками: хотя они значатся в учебном плане, фактически занятия по ним не проводятся. На 2027 год запланировано значительное сокращение государственного финансирования на закупку учебников - с 9,13 миллионов евро в текущем году до 5,68 миллионов евро, что означает уменьшение объема средств на 38%».

Лиене Вороненко, куратор образования и занятости в Латвийской конфедерации работодателей, добавляет: теперь в сферу печатных учебников не будет направляться финансирование Евросоюза (ранее было 5,5 миллионов евро), потому реальное сокращение составит 61%.

«Такое сокращение особенно сильно затронет муниципальные школы, поскольку, хотя все учащиеся должны освоить единый образовательный стандарт, некоторым из них придется делать это без учебников».