В течение ближайших двух лет в 47 детских садах Риги будет внедрена специальная программа, направленная на повышение безопасности и благополучия детей. Воспитателей и других сотрудников научат своевременно замечать эмоциональные трудности воспитанников, распознавать признаки возможного насилия и предотвращать нарушения прав ребёнка.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Латвийскую ассоциацию SOS Детские деревни, речь идёт о программе «Безопасный и дружелюбный детский сад для ребёнка» (Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs).

Её главная задача — создать в дошкольных учреждениях среду, в которой дети будут чувствовать себя защищёнными, а взрослые смогут вовремя замечать ситуации, требующие особого внимания.

Воспитателей научат замечать тревожные сигналы

В рамках программы сотрудники детских садов получат дополнительные знания и практические навыки, необходимые для работы с детьми.

Особое внимание будет уделено умению распознавать эмоциональные трудности ребёнка, выявлять риски нарушения его прав, включая возможное насилие, и правильно реагировать на подобные ситуации.

Организаторы подчёркивают, что важно не только обнаружить проблему, но и своевременно оказать ребёнку необходимую поддержку.

Родителей тоже вовлекут в процесс

Ещё одним направлением программы станет укрепление сотрудничества между воспитателями, детьми и их родителями.

Предполагается, что более тесное взаимодействие детского сада с семьёй позволит совместно находить решения в ситуациях, когда ребёнку требуется дополнительная помощь.

Кроме того, программа предусматривает развитие командной работы внутри самих дошкольных учреждений.

«Безопасная среда не возникает сама собой»

Председатель правления Латвийской ассоциации SOS Детские деревни Илзе Палея подчёркивает, что безопасность и эмоциональное благополучие детей во многом зависят от внимательности взрослых.

По её словам, безопасная и дружелюбная среда не формируется сама собой. Она начинается со способности взрослых замечать потребности ребёнка, своевременно выявлять возможные риски и совместно работать над их устранением.

Палея отмечает, что чем раньше удаётся обнаружить трудности и предоставить необходимую поддержку, тем больше шансов успешно справиться с проблемой.

Она также положительно оценивает внимание Рижского самоуправления к вопросам благополучия детей и их семей.

Программа действует в Латвии уже десять лет

Программу «Безопасный и дружелюбный детский сад для ребёнка» Латвийская ассоциация SOS Детские деревни реализует совместно с фондом «Центр Dardedze» уже десять лет.

За это время она была внедрена более чем в 70 дошкольных учреждениях по всей Латвии.

Теперь к программе в течение двух лет присоединятся ещё 47 детских садов Риги.

Организаторы рассчитывают, что новые знания помогут педагогам не только предотвращать возможные нарушения прав детей, но и создавать атмосферу доверия, в которой каждый ребёнок сможет рассчитывать на внимание, понимание и поддержку взрослых.