В ночь с 26 на 27 октября на улицах Александра Чака и Марияс в Риге запланированы работы по фрезерованию асфальтового покрытия на двух остановках общественного транспорта. Об этом агентству LETA сообщили в Рижском самоуправлении.

Ночные работы будут проводиться на двух остановках общественного транспорта:

На улице Александра Чака, возле дома № 45, по направлению к центру города.

На улице Марияс, возле дома № 16, по направлению из центра города.

Как пояснили в самоуправлении, из-за интенсивного движения транспорта и значительных нагрузок на существующем асфальтобетонном покрытии остановок образовались трещины и просадки.

Чтобы улучшить качество дорожного покрытия и продлить срок его службы, нынешний асфальтобетон планируется заменить бетонным покрытием.

Бетон лучше выдерживает нагрузки от общественного транспорта, меньше деформируется и отличается более длительным сроком эксплуатации.

Работы проводятся в рамках второго этапа проекта «Строительство остановок, площадок и тротуаров на улице Александра Чака».