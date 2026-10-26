С 26 октября по 3 ноября в Риге будет ограничено движение через железнодорожный переезд на улице Крустпилс. Из-за ремонтных работ Latvijas dzelzceļš переезд трижды полностью закроют на ночь, а в отдельные дни транспорт сможет проезжать только по одной полосе.

В Риге с понедельника, 26 октября, начинаются ремонтные работы на железнодорожном переезде на улице Крустпилс. До 3 ноября автомобилистам придется учитывать временные ограничения движения, включая полное закрытие переезда в ночные часы.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на представителей государственного предприятия Latvijas dzelzceļš (LDz), работы проводятся для повышения безопасности движения и улучшения технического состояния железнодорожной инфраструктуры.

Наиболее существенные ограничения запланированы на три ночи, когда движение через переезд будет полностью прекращено.

Полностью закрыт переезд будет:

С 19:00 26 октября до 06:00 27 октября.

С 19:00 28 октября до 06:00 29 октября.

С 19:00 29 октября до 06:00 30 октября.

Кроме того, в отдельные дни движение будет организовано только по одной полосе.

Ограничение до одной полосы предусмотрено:

30 октября — с 08:00 до 20:00.

2 ноября — с 08:00 до 20:00.

3 ноября — с 08:00 до 20:00.

Таким образом, водителям, регулярно пользующимся железнодорожным переездом на улице Крустпилс, рекомендуется заранее учитывать график ремонтных работ при планировании поездок.

В LDz отмечают, что ремонт необходим для поддержания железнодорожной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии и повышения безопасности.

Завершить работы планируется 3 ноября.

Latvijas dzelzceļš является государственным предприятием, отвечающим за железнодорожную инфраструктуру Латвии. По итогам 2025 года оборот концерна LDz составил 201,189 миллиона евро, что на 13,9% меньше, чем годом ранее. При этом убытки концерна сократились в пять раз — до 7,823 миллиона евро.

Оборот самого LDz в прошлом году достиг 142,549 миллиона евро, сократившись на 8,1%. До получения платежей на обеспечение финансового равновесия оборот предприятия составлял 118,051 миллиона евро, а убытки — 25,678 миллиона евро.

В октябре 2025 года концерн также провел реорганизацию, в результате которой предприятия LDz ritošā sastāva serviss и LDz loģistika были присоединены к LDz Cargo.