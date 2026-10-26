Центральное статистическое управление Латвии (ЦСУ) предупреждает жителей: мошенники могут выдавать себя за сотрудников государственных учреждений и пытаться получить конфиденциальную информацию. При этом настоящие интервьюеры ЦСУ действительно звонят людям и задают вопросы об их доходах, расходах, здоровье и условиях жизни. Как убедиться, что звонок настоящий, и какие сведения ни в коем случае нельзя сообщать?

Центральное статистическое управление опубликовало 21 октября разъяснение для жителей Латвии, которым поступают звонки с предложением принять участие в статистических исследованиях.

В учреждении признают, что неожиданный разговор с незнакомым человеком, интересующимся личными обстоятельствами, может вызывать вполне обоснованные подозрения.

Однако в ЦСУ призывают не отказываться от участия в опросах автоматически, а сначала проверить, действительно ли с вами связался сотрудник управления.

Как убедиться, что звонит настоящий сотрудник ЦСУ?

Настоящий интервьюер Центрального статистического управления всегда представляется, а при личной встрече предъявляет служебное удостоверение с фотографией.

Проверить его личность можно на официальном сайте ЦСУ.

Кроме того, жители могут позвонить по бесплатному информационному телефону 80008811. Он работает по будням с 10:00 до 18:00.

Ещё один способ проверки — посмотреть сообщения в официальном электронном адресе на портале latvija.lv, электронной почте или обычном почтовом ящике.

Перед интервью CSP направляет приглашение, в котором указывает цель исследования, сроки его проведения и время предполагаемого контакта.

При необходимости с интервьюером можно договориться о более удобном времени разговора.

Какие вопросы выдают мошенников?

В ЦСУ подчёркивают, что во время официальных опросов действительно могут задавать вопросы о доходах человека.

Однако сотрудники управления никогда не просят сообщить:

реквизиты банковского счёта или платёжной карты;

пароли от интернет-банка и других сервисов;

коды доступа и подтверждения операций.

Если человек, представившийся сотрудником CSP, требует подобную информацию, это не официальный статистический опрос.

В таком случае следует прекратить разговор и не сообщать никаких дополнительных сведений.

Насторожить должна и манера общения. Мошенники часто торопят собеседника, создают ощущение срочности и пытаются вызвать тревогу.

Настоящий интервьюер должен дать человеку возможность спокойно ответить на вопросы и при необходимости проверить информацию о звонке.

Предлагают установить специальное приложение? Не соглашайтесь

Для участия в статистических исследованиях можно самостоятельно заполнить анкету через электронную систему сбора данных по адресу e.csp.gov.lv.

Устанавливать дополнительные программы или приложения для этого не требуется.

Поэтому если звонящий или отправитель сообщения требует скачать какое-либо приложение для прохождения опроса, это серьёзный повод заподозрить мошенничество.

Почему позвонили именно вам?

В Центральном статистическом управлении объясняют, что участников исследований выбирают методом случайной выборки.

Такой подход необходим, чтобы результаты отражали положение различных групп населения.

Ответ одного участника фактически помогает представить обстоятельства жизни многих других людей, которые в опросе не участвовали.

Это позволяет получать объективную статистическую информацию, не опрашивая каждого жителя страны.

При этом ЦСУ старается использовать сведения из государственных регистров, чтобы как можно меньше отнимать времени у населения.

Однако некоторые данные невозможно получить из официальных баз.

Например, государству важно знать, насколько люди довольны своими жилищными условиями, как планируют расходы и как оценивают собственное здоровье.

Как ответы жителей влияют на пенсии и пособия?

По информации CSP, результаты статистических исследований используются при подготовке государственных решений.

Данные о доходах, расходах и условиях жизни помогают оценить материальное положение населения и определить, какая поддержка необходима различным группам жителей.

В частности, результаты опросов могут использоваться при пересмотре порогов минимального дохода, пенсий и пособий, планировании поддержки семей и малообеспеченных жителей, а также совершенствовании системы социальной помощи.

Таким образом, участие в исследовании позволяет учитывать реальные обстоятельства жизни населения при разработке социальных мер.

Что происходит с личными ответами?

Центральное статистическое управление заверяет, что полученные сведения обобщаются и не используются для идентификации конкретных людей.

Данные не передаются другим учреждениям для административных, надзорных или маркетинговых целей.

Подробнее о защите персональной информации можно прочитать в специальном разделе официального сайта ЦСУ.

Как принять участие в опросе?

Если вы получили приглашение от Центрального статистического управления, анкету можно заполнить самостоятельно на сайте e.csp.gov.lv до указанного срока.

Если анкета не будет заполнена, с вами свяжется интервьюер, чтобы провести опрос по телефону или лично.

Узнать, какие исследования населения проводятся в настоящее время, и получить ответы на распространённые вопросы можно на странице ЦСУ.

В CSP напоминают: участие жителей помогает сделать статистику более точной, а государственные решения — лучше соответствующими реальным потребностям населения.

Главное — соблюдать осторожность. Если вам звонят из Статистического управления, сначала проверьте личность интервьюера. А если собеседник требует банковские реквизиты, пароли или установку неизвестных приложений, немедленно прекращайте разговор.