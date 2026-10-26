В преддверии Хэллоуина в социальных сетях вновь разгорелись дискуссии о значении этого праздника и его месте в культуре Латвии. Пока одни считают, что Хэллоуин — чужая традиция, которой в Латвии не следует придавать столь большое значение, другие указывают, что в наши дни это в основном детский праздник с масками, украшениями и сладостями.

Поводом для дискуссии стало мнение пользовательницы соцсетей, высказавшей критику популярности Хэллоуина в Латвии. Она отмечает, что за яркими декорациями и тыквами видит гораздо более древние и, по её мнению, также религиозные корни.

“Неужели у нас самих нет своих красивых праздников и традиций, что мы так легко принимаем и перенимаем чужие, вдохновлённые адом обычаи?” — пишет женщина.

Она также считает, что особенно противоречиво это выглядит в тех случаях, когда Хэллоуин отмечают люди, которые одновременно считают себя христианами: “Со стороны это может выглядеть как нечто совершенно безобидное — яркие декорации, милые тыковки и раздача конфет. Однако за этим легкомысленным оформлением скрывается нечто пугающее — это сатанинский праздник с гораздо более глубокими корнями. Особенно странно это выглядит в те моменты, когда даже христиане, которые по воскресеньям ходят в церковь, в то же время практикуют этот сатанинский день. Пришло время выбрать, на чьей мы стороне и какие ценности несём дальше”.

В обсуждение включились и другие люди, и мнения очень различаются. Кто-то указывает, что проблема скорее в том, что в Латвии собственным традициям не уделяется достаточного внимания.

“Мы сами как народ в этом виноваты. Если бы могли и хотели популяризировать и делать для молодёжи привлекательными свои праздники, тогда уж точно…” — пишет комментатор.

В свою очередь, другой напоминает, что происхождение Хэллоуина связано не только с современным коммерциализированным праздником.

“Кельтский праздник Самайн: корни Хэллоуина уходят в древний кельтский праздник Самайн, который отмечали более 2000 лет назад. Для кельтов 1 ноября было началом нового года, что знаменовало конец лета и сбора урожая, а также начало тёмного, холодного зимнего периода”, — поясняет комментатор.

Тем временем часть людей считает, что к Хэллоуину не следует относиться так серьёзно. Одна женщина пишет: “Может быть, уже пора понять, что наши внуки не будут прыгать у костра в костюме Журавля или Смерти. Не будут! Для детей Хэллоуин — это про сладости, а не про какой-то культ сатанистов, поверьте мне!”

Другой комментатор также подчёркивает, что каждый сам имеет право выбирать, что праздновать: “У каждого есть выбор — праздновать или нет. У латышей тоже были ряженые, где смерть с косой ходила по домам”.

Ещё один человек указывает, что Хэллоуин нельзя считать культом сатанизма и что сегодня его значение существенно отличается от исторических традиций.

“Хэллоуин — это не культ сатанизма и не сатанинский праздник. Возмущение, которое мы видим в социальных сетях, часто основано на мифах, недоразумениях или религиозных убеждениях, а не на исторических фактах. Современный Хэллоуин — это коммерциализированный и секулярный (светский) культурный праздник, истоки которого уходят в далёкое прошлое и который со временем полностью утратил своё первоначальное религиозное или ритуальное значение”, — пишет комментатор.

Тем временем в других местах дискуссия переходит к собственным традициям Латвии. Несколько человек подчёркивают, что популярность Хэллоуина заставляет больше задуматься о том, сколько внимания уделяется нашим собственным календарным праздникам и традициям.

“Если свои праздники сами не выставляем на свет, тогда приходят чужие праздники! Сами виноваты!!!” — пишет один из участников дискуссии.

Другой считает, что в Латвии есть свои традиции, которые в это время позволяют обратиться к памяти об ушедших.

“Я это никогда не праздную и своим внукам рассказываю, что это не наше, пусть лучше смотрят, какое значение это время имеет в наших традициях. У нас есть Время духов — от Микелей до Мартыньшей. Время поминовения предков и период угощения душ умерших”.

Ещё один комментатор подчёркивает, что и в латышских традициях не было недостатка в маскараде и образах, связанных со смертью.

Тем временем в более развёрнутом комментарии один пользователь соцсетей призывает рассматривать вопрос Хэллоуина не только как борьбу между своими и чужими праздниками, но и как возможность лучше осознать культурное наследие Латвии.

“Это не история о празднике, который в Америке называют Хэллоуином. Это история о нашей латышской природе, наших корнях и культурном наследии, которое совсем скоро мы можем потерять, если сами не будем беречь, уважать и праздновать свои красивые, богатые традициями праздники”, — пишет комментатор.

Он указывает, что в Латвии есть свои традиции, которым можно было бы уделять больше внимания: “У нас есть Время духов. Время тишины, памяти, уважения и связи с предыдущими поколениями. Время, когда мы вспоминаем своих ушедших, чтим корни рода и осознаём свою принадлежность”.