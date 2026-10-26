Расширен круг «защищённых пользователей», имеющих право на скидку при оплате счетов за электричество. С 13 октября вступили в силу правила правительства Латвии, которые утверждают эти изменения.
Солдат спит — льгота идёт
Теперь скидка на электроэнергию полагается также многодетным семьям:
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в которых молодой человек в возрасте до 24 лет проходит 11-месячную службу в армии. Раньше статус многодетной семьи мог «теряться» на время, пока один из детей проходил эту обязательную службу;
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если семья продолжает заботиться о молодом человеке в возрасте до 24 лет, который ранее находился под опекой или в приёмной семье, а сейчас стал совершеннолетним и получает общее, профессиональное или высшее образование. Ранее, как только ребёнку под опекой исполнялось 18 лет, юридически опека прекращалась.
Важное уточнение касается инвалидности и перерасчётов. Часто дата принятия решения комиссией (VDEĀVK) и официальная дата начала инвалидности не совпадали (например, статус присвоен задним числом с января, а решение принято в марте). Теперь данные будут передаваться точнее, должен производиться автоматический перерасчёт и возвращаться деньги за соответствующие месяцы.
В новые правила включён пункт об автоматическом обмене данными. Это должно упростить получение льготы тем семьям, чьи дети получают образование в иностранных учебных заведениях.
Размер поддержки и условия
Сам размер финансовой помощи не меняется. Для многодетных семей скидка составляет 25 евро в месяц (сумма вычитается из счёта за электроэнергию и услуги распределительной системы до начисления НДС).
Для других групп поддержка остаётся прежней:
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Малоимущие или малообеспеченные домохозяйства — 20 евро.
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Семьи, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, — 20 евро.
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Лица с I группой инвалидности или их попечители — 20 евро.
Как получить поддержку?
Для большинства семей статус определяется автоматически.
Однако в новых (расширенных) случаях родителю, приёмному родителю или бывшему опекуну необходимо подать заявление в Государственное бюро по контролю за строительством (BVKB), указав свои данные, если ребёнок до 24 лет служит в армии или учится (и ранее был под опекой).
Как поясняет BVKB, на данный момент скидку в счетах применяют следующие поставщики электроэнергии: Elektrum (Latvenergo), Tet, Enefit, Latvijas dzelzceļš, Virši Renergy, Ignitis Latvija, Alexela.
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