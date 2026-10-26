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Выросло число латвийцев, которым полагается скидка на электричество 2 3630

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: электричество счета

Расширен круг «защищённых пользователей», имеющих право на скидку при оплате счетов за электричество. С 13 октября вступили в силу правила правительства Латвии, которые утверждают эти изменения.

Солдат спит — льгота идёт

Теперь скидка на электроэнергию полагается также многодетным семьям:

  • в которых молодой человек в возрасте до 24 лет проходит 11-месячную службу в армии. Раньше статус многодетной семьи мог «теряться» на время, пока один из детей проходил эту обязательную службу;

  • если семья продолжает заботиться о молодом человеке в возрасте до 24 лет, который ранее находился под опекой или в приёмной семье, а сейчас стал совершеннолетним и получает общее, профессиональное или высшее образование. Ранее, как только ребёнку под опекой исполнялось 18 лет, юридически опека прекращалась.

Важное уточнение касается инвалидности и перерасчётов. Часто дата принятия решения комиссией (VDEĀVK) и официальная дата начала инвалидности не совпадали (например, статус присвоен задним числом с января, а решение принято в марте). Теперь данные будут передаваться точнее, должен производиться автоматический перерасчёт и возвращаться деньги за соответствующие месяцы.

В новые правила включён пункт об автоматическом обмене данными. Это должно упростить получение льготы тем семьям, чьи дети получают образование в иностранных учебных заведениях.

Размер поддержки и условия

Сам размер финансовой помощи не меняется. Для многодетных семей скидка составляет 25 евро в месяц (сумма вычитается из счёта за электроэнергию и услуги распределительной системы до начисления НДС).

Для других групп поддержка остаётся прежней:

  • Малоимущие или малообеспеченные домохозяйства — 20 евро.

  • Семьи, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, — 20 евро.

  • Лица с I группой инвалидности или их попечители — 20 евро.

Как получить поддержку?

Для большинства семей статус определяется автоматически.

Однако в новых (расширенных) случаях родителю, приёмному родителю или бывшему опекуну необходимо подать заявление в Государственное бюро по контролю за строительством (BVKB), указав свои данные, если ребёнок до 24 лет служит в армии или учится (и ранее был под опекой).

Как поясняет BVKB, на данный момент скидку в счетах применяют следующие поставщики электроэнергии: Elektrum (Latvenergo), Tet, Enefit, Latvijas dzelzceļš, Virši Renergy, Ignitis Latvija, Alexela.

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#образование #льготы #Латвия #электричество #энергетика #скидки #правительство
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Николай Кудрявцев
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