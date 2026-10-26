Латгальский окружной суд 26 октября повторно рассмотрит спор о выселении женщины и ее дочери из квартиры, которую прежняя владелица подарила другому человеку. Главный вопрос заключается в том, можно ли считать договор найма, по которому жильцы не платили за проживание, полноценным договором аренды, обязательным для нового собственника.

В понедельник, 26 октября, Латгальский окружной суд вновь рассмотрит дело о выселении женщины и ее дочери из квартиры, полученной новым владельцем в дар. Ранее суд отказал собственнику в удовлетворении иска, однако Верховный суд отменил это решение и потребовал повторно разобраться в обстоятельствах заключения договора.

Как сообщает агентство LETA, согласно судебному календарю, заседание назначено на 10:00. Истцом по делу выступает Даниэль Манюшкис, ответчицей — Ольга Фролова.

В основе спора лежит договор найма жилого помещения, который Фролова заключила с прежней владелицей квартиры.

Договор был оформлен на определенный срок, однако содержал необычное условие: женщина могла пользоваться жильем без внесения платы. Пока договор продолжал действовать, собственница заключила договор дарения и передала квартиру Манюшкису.

Получив недвижимость, новый владелец потребовал выселить из нее Фролову и ее дочь, а также расторгнуть заключенный ранее договор. В суде Манюшкис утверждал, что, несмотря на название документа, по своей сути он представляет собой не договор найма, а договор безвозмездного пользования имуществом. По мнению истца, такой договор не является обязательным для него, поскольку не был зарегистрирован в Земельной книге.

Первоначально Латгальский районный суд частично удовлетворил иск нового владельца. Однако при рассмотрении дела в апелляционной инстанции Латгальский окружной суд пришел к другому выводу. Окружной суд признал договор найма законно заключенным, действующим и обязательным для нового собственника квартиры, после чего отклонил иск.

С этим решением не согласился Верховный суд, который отменил его и направил дело на новое рассмотрение. Верховный суд указал, что апелляционная инстанция недостаточно подробно изучила реальные правоотношения между участниками спора.

В частности, суду следовало установить, какова была действительная воля сторон при заключении договора и соответствуют ли его существенные условия правоотношениям найма жилого помещения.

Верховный суд подчеркнул, что юридическая природа договора не определяется исключительно его названием. Сам по себе факт подписания документа подтверждает согласие сторон с изложенными в нем условиями, но не означает, что выбранная ими юридическая квалификация обязательно является правильной.

Иными словами, если стороны назвали документ договором найма, суд все равно должен проверить, соответствует ли он такому виду договора по своему содержанию.

Отдельное внимание Верховный суд обратил на обстоятельства, предшествовавшие заключению соглашения. Ранее окружной суд ссылался на договоренность Фроловой с бывшим супругом об обеспечении ее жильем. Однако, по мнению Верховного суда, апелляционная инстанция не объяснила, каким образом эта договоренность повлияла на заключение договора с другим лицом, не связанным с ответчицей семейными отношениями.

Не была должным образом установлена и истинная цель заключения договора, в том числе причина выбора именно такой формы соглашения.

При повторном рассмотрении дела суду предстоит изучить еще один существенный вопрос — обстоятельства, при которых Манюшкис получил квартиру в собственность. Фролова утверждает, что новый владелец знал о передаче ей жилья в пользование. Верховный суд указал, что необходимо оценить, могло ли такое знание свидетельствовать о сознательно недобросовестных действиях, направленных на досрочное прекращение договора.

Таким образом, окружному суду предстоит не только определить юридическую природу соглашения, но и оценить поведение участников спора и обстоятельства передачи квартиры новому владельцу.

От этих выводов будет зависеть решение о том, имеет ли Манюшкис право требовать расторжения договора и выселения Фроловой с дочерью.