С начала 2026 года по 27 октября Государственная лесная служба (VMD) Латвии получила сообщения о 997 охотничьих животных, сбитых на дорогах страны, сообщает LETA.

По данным ведомства, количество животных, погибших или пострадавших в результате столкновений с транспортом, увеличивается. Если в охотничьем сезоне 2024/2025 годов было зарегистрировано 1932 таких случая, то в сезоне 2025/2026 годов — уже 2428.

Чаще всего под колёсами автомобилей оказываются косули — на них приходится примерно половина всех зарегистрированных случаев.

В Государственной лесной службе поясняют, что уборкой сбитых или раненых диких животных занимаются несколько учреждений. Согласно законодательству, ответственность за животное, оказавшееся в беспомощном состоянии или сбитое автомобилем, несёт самоуправление, на территории которого оно находится.

Если животное мешает дорожному движению, убрать его с проезжей части или оградить место происшествия обязан управляющий дорогой.

О столкновениях с дикими животными необходимо также сообщать Государственной лесной службе. Ведомство рекомендует делать это через мобильное приложение Mednis.

При этом VMD напоминает, что забирать сбитое животное себе запрещено. Такие действия квалифицируются как незаконное присвоение охотничьей добычи и влекут наказание.

Государственная лесная служба находится в ведении министра земледелия Латвии и контролирует соблюдение законодательства в области лесного хозяйства, охоты и охраны природы, а также отвечает за противопожарную охрану лесов и ведение Государственного лесного реестра.