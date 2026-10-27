Правительство планирует на год продлить запрет на международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами через пункты пересечения границы с Беларусью и Россией в Патерниеки, Гребнево и Терехово.

Запрет распространяется на всех перевозчиков, независимо от страны регистрации юридического лица или транспортного средства.

В настоящее время ограничения действуют до 31 октября 2026 года.

Ограничения на регулярные пассажирские перевозки пока не введены, однако подготовлены поправки к закону об автоперевозках, которые предусматривают запретить с 10 января 2027 года регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь, а также международные транзитные перевозки через территорию Латвии в эти страны.