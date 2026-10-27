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Автобусам в Россию и Беларусь снова красный свет 37 11702

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница

Правительство планирует на год продлить запрет на международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами через пункты пересечения границы с Беларусью и Россией в Патерниеки, Гребнево и Терехово.

Запрет распространяется на всех перевозчиков, независимо от страны регистрации юридического лица или транспортного средства.

В настоящее время ограничения действуют до 31 октября 2026 года.

Ограничения на регулярные пассажирские перевозки пока не введены, однако подготовлены поправки к закону об автоперевозках, которые предусматривают запретить с 10 января 2027 года регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь, а также международные транзитные перевозки через территорию Латвии в эти страны.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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