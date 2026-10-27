В следующем году латвийские рыбаки смогут значительно увеличить вылов сельди и кильки в Балтийском море и Рижском заливе. Евросоюз согласовал новые квоты на 2027 год, причём по некоторым видам рыбы разрешённые объёмы вырастут почти на три четверти.

Как сообщает Министерство земледелия Латвии, решение было принято на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС в Люксембурге после продолжительных переговоров.

Первоначально Европейская комиссия предлагала увеличить квоты на вылов сельди в центральной части Балтийского моря лишь на 49%. Однако в ходе переговоров странам региона удалось добиться более существенного повышения — на 71%.

Латвия добилась сохранения квот на треску

Одним из наиболее сложных вопросов стало ограничение вылова трески.

Европейская комиссия первоначально предлагала сократить допустимый прилов трески в отдельных районах Балтийского моря на 50–90%.

Латвия выступила против столь жёстких ограничений, поскольку треска нередко случайно попадает в сети при промысле других видов рыбы.

В результате переговоров действующие нормы удалось сохранить. В 2027 году допустимый прилов трески останется на уровне 10 тонн.

В Министерстве земледелия подчёркивают, что это решение позволит избежать дополнительных ограничений для прибрежных рыбаков.

Полного запрета на ловлю лосося не будет

Страны Балтийского региона также не поддержали предложение Еврокомиссии полностью запретить любительскую ловлю лосося.

По мнению участников переговоров, нет оснований запрещать вылов выращенного в рыбоводных хозяйствах лосося, которого можно отличить по срезанному жировому плавнику.

В результате действующие ограничения на любительскую ловлю лосося сохранятся.

Государственный секретарь Министерства земледелия Гиртс Круминьш положительно оценил достигнутые договорённости.

По его словам, увеличение квот на вылов сельди и кильки позволит укрепить экономику латвийских прибрежных населённых пунктов, поддержать рыбаков и предприятия рыбоперерабатывающей отрасли.

Как изменятся квоты на вылов рыбы

Согласно достигнутому соглашению, в 2027 году Латвия сможет выловить в Балтийском море 4581 тонну сельди, что на 71% больше, чем в 2026 году.

В Рижском заливе квота на вылов сельди составит 20 550 тонн — на 11% больше, чем в текущем году.

Значительно увеличатся и возможности промысла кильки (шпрот). Разрешённый объём вылова достигнет 40 340 тонн, что на 44% превышает показатель 2026 года.

При этом квота на треску останется без изменений — 10 тонн. Её разрешено добывать исключительно в качестве прилова при промысле других видов рыбы.

Не изменятся и ограничения на вылов лосося. В 2027 году латвийским рыбакам разрешат выловить 3366 особей, как и в 2026 году.