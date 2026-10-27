Более 10 тысяч человек внесли в базу данных кредитного информационного бюро Crefo birojs отметку о нежелании получать кредиты.

Среди тех, кто указал причину своего решения, 73,5% хотят ограничить возможность использования своих персональных данных мошенниками, а 13,7% заявили, что в настоящее время не намерены приобретать товары с отсрочкой платежа.

При этом 42,7% людей, отказавшихся от возможности кредитования, вообще не имеют действующих кредитных обязательств.

Председатель правления Crefo birojs Мара Мейере считает, что эти данные свидетельствуют о стремлении жителей защитить себя от финансового мошенничества.

В компании поясняют, что жертвы аферистов нередко действуют под влиянием эмоций и психологического давления. Чтобы получить требуемую мошенниками сумму, они оформляют кредиты, а после передачи денег преступникам остаются ещё и с долгами.

В Crefo birojs подчёркивают, что возможность заранее указать в кредитной базе нежелание брать займы помогает снизить риск возникновения нежелательных финансовых обязательств.