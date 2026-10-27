28 октября 2026 года чтят память преподобного Евфимия Солунского Нового. В народе праздник носил название Евфимия Осеннего, а еще его называли Льненицей, потому что принято было трепать лен, и Пчельником — так как проводилась проверка ульев. Считается, что с этого дня природа засыпает до весны.

О чем вспоминает Церковь 28 октября 2026 года

Будущий святой родился в IX веке в городе Анкира в Галатии и получил при рождении имя Никита. Он рано потерял отца. Мать его была властной женщиной и настояла, чтобы парень очень рано женился. Так получилось, что он вступил в брак почти подростком.

Когда ему исполнилось 18 лет, Никита стал отцом. Однако к тому моменту он четко осознал свое предназначение, потому он ушел из семьи, объявив жене и матери, что хочет посвятить жизнь свою Богу. Он принял постриг под именем Евфимий и стал жить в монастыре в Писидоне на горе Олимп. Через несколько лет он принял великую схиму и ушел на гору Олимп, где 15 лет прожил отшельником под именем Иосиф. Он избегал общения с людьми, три года вовсе сохранял обет молчания.

Все эти годы он боролся с искушениями. А потом и вовсе ушел на 12 лет в затвор — поселился в пещере и полностью перестал контактировать с миром — только молился и обращался к Богу. Потом он вернулся к людям, но лишь чтобы принять подвиг столпничества. 5 лет он провел на возвышении близ Солуни, молясь и помогая вылечиться тем, кто приходил к тому месту с просьбами. Потом, когда умер отшельник Иосиф, с которым он был близок, он переселился на гору Перистера.

К тому моменту он так очистил свой разум молитвами, что стал получать божественные озарения. К нему стали собираться ученики, вместе с которыми он основал две обители — мужскую и женскую. В последней приняли постриг его мать и жена. 14 лет он руководил этими монастырями. Евфимий скончался в 74 года, а его мощи позднее были перенесены в Солунь.

Смысл праздника

Настоящее душевное очищение начинается с молитвы и в ней же удерживается всю жизнь.

Народные приметы погоды

— Снег в этот день обещает богатый урожай в следующем году.

— Кошка много пьет, а собака отказывается от еды — впереди ненастье.

— Облако над восходящим солнцем — к дождю.

— Насекомые еще не заснули — к теплой зиме.

— Небо чистое, луну обрамляет свечение — зима будет морозной и снежной.

Что можно делать 28 октября 2026 года

— День хорош для любой работы.

— Хорошо чинить или покупать новую зимнюю обувь.

— Нужно готовить транспорт к зиме.

— Прекрасный день, чтобы пересчитать накопления и запасы.

Что нельзя делать 28 октября 2026 года

— Девушкам не стоит заниматься домашней работой, лучше оставить ее взрослым.

— Очень плохо в этот день ругаться.

— Не сплетничайте — себе сделаете хуже. В этот день слова приобретают особую силу.