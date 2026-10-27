В Риге готовятся изменить правила муниципального софинансирования частных детских садов. Причиной стало значительное сокращение числа детей дошкольного возраста и появление свободных мест в муниципальных учреждениях.

За последние семь лет рождаемость в Латвии снизилась почти на треть. Если десять лет назад муниципальные детские сады столицы посещали около 26 тысяч детей, то сейчас их число составляет примерно 18,5 тысячи.

Сокращается и количество дошкольных учреждений: за год их стало на 12 меньше — со 147 до 135.

Рижская дума рассматривает возможность ограничить муниципальное софинансирование частных детских садов. Согласно предлагаемому порядку, финансовую поддержку смогут получать только те семьи, чьим детям не удалось предоставить место ни в одном из трёх выбранных муниципальных детских садов.

Планируется, что новые правила вступят в силу со следующего учебного года. При этом изменения затронут только детей, которые ещё не начали посещать дошкольные учреждения.

Представители частных детских садов обеспокоены возможными последствиями. По их мнению, ограничение финансирования может привести к сокращению числа воспитанников и закрытию части учреждений.

Один из частных детских садов уже объявил о прекращении работы с 1 ноября.

Таким образом, сокращение рождаемости в Риге начинает влиять не только на количество муниципальных детских садов, но и на перспективы частного дошкольного образования.