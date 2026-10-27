В понедельник, 26 октября, в Екабпилсском и Тукумском краях произошли пожары, унёсшие жизни двух человек. Об этом сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Сандра Вейиня.
Первый вызов спасатели получили в 10:34 из Екабпилсского края. В двухэтажном жилом доме загорелись кровать и бытовые вещи. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.
Пожарные вынесли из здания человека, однако прибывшие медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали его смерть. Работы на месте происшествия завершились в 13:32.
Второй трагический пожар произошёл в Тукумском крае. В 12:49 спасателям поступило сообщение о возгорании в одноэтажном жилом доме. Огонь охватил две комнаты, кухню, коридор и межэтажное перекрытие. Общая площадь пожара составила 45 квадратных метров.
Внутри здания пожарные обнаружили человека и передали его медикам, но спасти пострадавшего не удалось. Работы по ликвидации пожара завершились в 15:52.
Спасатели помогли заблудившемуся в лесу человеку
В тот же день во второй половине дня спасатели получили вызов из Страупской волости Цесисского края, где в лесу заблудился человек.
Чтобы помочь ему найти дорогу, пожарные использовали звуковые и световые сигналы пожарной автоцистерны. Благодаря этому человеку удалось выбраться из леса.
За сутки — 42 вызова
За минувшие сутки, с 6:30 понедельника до 6:30 вторника, Государственная пожарно-спасательная служба получила 42 вызова.
Из них шесть были связаны с тушением пожаров, 25 — с проведением спасательных работ, ещё 11 вызовов оказались ложными.
Помимо пожаров в жилых домах, спасателям пришлось тушить зерносушилку, сажу в дымоходе, горящие ветки и листья, хозяйственную постройку, а также две бани.
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