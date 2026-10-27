В понедельник, 26 октября, в Екабпилсском и Тукумском краях произошли пожары, унёсшие жизни двух человек. Об этом сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Сандра Вейиня.

Первый вызов спасатели получили в 10:34 из Екабпилсского края. В двухэтажном жилом доме загорелись кровать и бытовые вещи. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Пожарные вынесли из здания человека, однако прибывшие медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали его смерть. Работы на месте происшествия завершились в 13:32.

Второй трагический пожар произошёл в Тукумском крае. В 12:49 спасателям поступило сообщение о возгорании в одноэтажном жилом доме. Огонь охватил две комнаты, кухню, коридор и межэтажное перекрытие. Общая площадь пожара составила 45 квадратных метров.

Внутри здания пожарные обнаружили человека и передали его медикам, но спасти пострадавшего не удалось. Работы по ликвидации пожара завершились в 15:52.

Спасатели помогли заблудившемуся в лесу человеку

В тот же день во второй половине дня спасатели получили вызов из Страупской волости Цесисского края, где в лесу заблудился человек.

Чтобы помочь ему найти дорогу, пожарные использовали звуковые и световые сигналы пожарной автоцистерны. Благодаря этому человеку удалось выбраться из леса.

За сутки — 42 вызова

За минувшие сутки, с 6:30 понедельника до 6:30 вторника, Государственная пожарно-спасательная служба получила 42 вызова.

Из них шесть были связаны с тушением пожаров, 25 — с проведением спасательных работ, ещё 11 вызовов оказались ложными.

Помимо пожаров в жилых домах, спасателям пришлось тушить зерносушилку, сажу в дымоходе, горящие ветки и листья, хозяйственную постройку, а также две бани.