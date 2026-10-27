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Две трети латвийских предприятий согласились бы на повышение налогов – при одном условии 5 1930

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Виестурс Слайдиньш

Виестурс Слайдиньш.

Сначала нужно радикально сократить расходы, и только потом можно говорить о повышении налогов и других способах увеличения доходов, считает латвийский бизнес.

7 из каждых 10 опрошенных разработчиком систем управления бизнесом Jumis Pro представителей предприятий концептуально не возражают против разумных поправок к налоговой политике, однако они не должны происходить без оценки эффективности затрат.

Отвечая на вопрос: «Согласны ли Вы с повышением налогов с целью увеличения доходов госбюджета?», только 27,8% респондентов категорически и без возможности компромисса отвергают такую идею. Эта часть опрошенных ни при каких обстоятельствах не поддержала бы решение бюджетных проблем за счет частного бизнеса.

Большая часть, а именно 61,9%, были более снисходительны и не исключали возможности изменения налоговой политики, но только после того, как будут пересмотрены все расходы государственного управления и после урезания расходов в бюджете все еще будет не хватать денег.

Еще 9,1% опрошенных могли бы принять повышение налогового бремени на несколько процентов, но только в том случае, если будет предложен четкий план того, как одновременно радикально сокращаются расходы, и если политики смогут однозначно доказать, что такая уступка со стороны частного сектора принесет желаемый результат. А именно, будет предотвращен и в будущем не допущен бюджетный дефицит.

«В дискуссиях о государственном бюджете довольно часто упоминается как увеличение налогов, так и сокращение расходов, однако незаслуженно обделен вниманием другой, менее радикальный метод — увеличение доходов бюджета за счет повышения предприятиями производительности труда. Вероятно, таким способом не удастся решить все проблемы, связанные с дефицитом госбюджета, однако более производительный труд может помочь хотя бы сохранить прежние налоговые ставки», — призывает серьезно рассмотреть автоматизацию рабочих процессов и целенаправленное использование цифровых инструментов руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Производительность по-прежнему остается одним из слабых мест народного хозяйства Латвии. Согласно опубликованному летом Латвийским университетом «Экономическому барометру», уровень производительности в Латвии составляет лишь 55,8% от среднего по Европе, что снижает конкурентоспособность предприятий на глобальном рынке.

Данные также показывают, что эффективной работой может похвастаться лишь малая часть наших коммерсантов. Это подтверждает, что к значительно более эффективной работе должны стремиться все отрасли народного хозяйства и все предприятия.

Jumis Pro провело исследование в конце августа 2026 года, опросив 176 крупных, средних и малых предприятий Латвии.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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