Советник министра финансов Латвии Гунтарс Витолс выступил с «креативным решением» проблемы одного из самых дорогих и заметных символов инфраструктурных неудач последних лет — одинокой сваи в Даугаве, которую в народе давно прозвали «сваей Бришкенса».

В социальной сети X Витолс опубликовал созданную искусственным интеллектом визуализацию того, как можно превратить недостаток в преимущество.

«Размышляя об экономическом потенциале Риги. Превратить дефект в эффект. Ресторан „Рижская свая“ вместо „сваи Бришкенса“. Ресторан и небольшая гостиница „Миерс и Берзиньш“», — написал он.

На изображении одинокая бетонная опора посреди Даугавы превратилась в современный, эффектно подсвеченный ресторанно-гостиничный комплекс с террасами и панорамными видами.

Таким образом, советник предлагает превратить национальный мем в национальный бренд. В конце концов, если мост построить не удалось, почему бы не открыть ресторан на том, что от него уже успели соорудить?

Domājot par Rīgas ekonomisko potenciālu. Padarīt defektu par efektu. Restorāns 'Rīgas pālis', lai aizvietotu 'Briškena pālis'. Restorāns un neliela viesnīca 'Miers un Bērziņš'. Mākslīgā intelekta variācija par tēmu. https://t.co/7n4XZR0wBq — Guntars Vītols (@guntarsv) October 26, 2026

Пользователи соцсетей оценили шутку.

«Тогда выражение „быть в стельку“ (по-латышски būt pālī) будет означать одновременно и пребывание в конкретном месте, и соответствующее душевное состояние?» — иронизирует один из комментаторов, обыгрывая созвучие латышских слов.

Другие подошли к предложению с практической точки зрения.

«Идея интересная, но технически неосуществимая, поскольку опора постепенно проседает. Поэтому длительная эксплуатация будет невозможна. Её можно использовать для временных туристических проектов, например Red Bull Flugtag, или как площадку для выставок под открытым небом», — рассуждает пользователь.

Нашлись и те, кто предложил решить проблему ещё радикальнее:

«Сваю надо впарить арабам из Waterfront. У них денег полно. Только Шлесерсу надо сказать, чтобы не проболтался. Может, миллионов десять выжмем. А в придачу отдадим им Бришкенса и Силиню в жёны».