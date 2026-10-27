Во вторник, 27 октября, Рижский городской суд продолжит рассмотрение уголовного дела бывшего администратора неплатёжеспособности Мариса Спрудса. Его обвиняют в присвоении миллионов евро и вымогательстве. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся ещё десять человек, среди которых предприниматели, бывший судья и экс-чиновник Министерства юстиции.

Как сообщает агентство LETA, уголовное дело объединяет несколько расследований, связанных с процедурами неплатёжеспособности предприятий и ликвидацией Trasta komercbanka.

Присвоение 2,6 миллиона и вымогательство ещё 1,2 миллиона евро

Согласно обвинению, в ходе процедур неплатёжеспособности компаний Dzimtā sēta и Peltes īpašumi Марис Спрудс предположительно присвоил около 2,6 миллиона евро.

Кроме того, ему предъявлено обвинение в вымогательстве примерно 1,2 миллиона евро при ликвидации Trasta komercbanka.

По версии следствия, группа лиц могла использовать положение кредиторов банка, которые пытались вернуть свои деньги после прекращения его деятельности.

Как ранее сообщала программа Латвийского телевидения De facto, некоторым кредиторам якобы давали понять, что для возврата средств им придётся поделиться частью денег.

В противном случае, по версии следствия, им угрожали признанием причитающихся средств преступно нажитыми, что могло лишить кредиторов возможности получить свои деньги.

Среди обвиняемых — бывший судья и предприниматели

Помимо Спрудса, по делу проходят ещё десять человек.

Бывшему администратору неплатёжеспособности Илмарсу Крумсу предъявлено обвинение в халатности.

Финансист Йоренс Райтумс обвиняется в вымогательстве в составе организованной группы и легализации преступно полученных средств.

Предприниматель Мартиньш Крумс обвиняется в вымогательстве в составе организованной группы, а бизнесмен Гунтарс Слишанс — также в отмывании денег.

Гражданину Ирландии, предпринимателю Тимоти Келли, предъявлено обвинение в легализации преступно полученных средств.

В числе обвиняемых также бывший парламентский секретарь Министерства юстиции Айгарс Лусис и бывшая судья Рижского суда Латгальского предместья Диана Машина, которая ранее уже была осуждена за вынесение незаконного судебного решения.

По делу проходят бывший сотрудник Спрудса Оскарс Эрценс, предприниматель Вячеслав Холминс и спутница жизни Спрудса, бывший администратор неплатёжеспособности Илзе Гулбе.

Обыски, элитные автомобили и сотни тысяч евро наличными

История уголовного преследования Мариса Спрудса началась ещё в июне 2017 года, когда его задержала Государственная полиция.

Тогда правоохранители провели 16 обысков, в ходе которых изъяли документы и денежные средства.

Под арест попали несколько объектов недвижимости, автомобили класса люкс и сотни тысяч евро наличными.

В феврале 2018 года Спрудса освободили из-под стражи под залог в размере 500 тысяч евро.

Это стало одним из крупнейших залогов в истории судебной системы Латвии. Официально деньги внёс брат обвиняемого — предприниматель Кристапс Спрудс.