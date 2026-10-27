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Минфин признал, что и в этом году экономический рост в стране - за счет помощи ЕС 1 242

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2026
LETA
Изображение к статье: купюры и поросенок

В этом году экономический рост стимулируют инвестиции из фондов Европейского союза (ЕС) и Фонда восстановления в размере 1,4 млрд евро, говорится в заслушанном правительством во вторник информационном сообщении Министерства финансов об актуальных вопросах, связанных с фондами ЕС и иностранной финансовой помощью.

В сообщении указано, что инвестиции из фондов ЕС и Фонда восстановления продолжают стимулировать экономический рост Латвии, и в этом году, в заключительный год Фонда восстановления, запланированные на его реализацию бюджетные расходы достигают примерно 1,4 млрд евро.

В сообщении Минфина говорится, что стабильный темп инвестиций подтверждает объем бюджетных расходов за девять месяцев этого года, который превышает показатели за соответствующий период прошлого года. В августе этого года Латвия завершила реализацию Фонда восстановления, обеспечив, что за полностью реализованные реформы и инвестиции в доходы госбюджета от Европейской комиссии (ЕК) будет получено все доступное финансирование в размере 1,97 млрд евро.

Оценка Минфина свидетельствует, что инвестиции из фондов ЕС и Фонда восстановления существенно способствовали экономическому росту Латвии, обеспечив в среднем на 9,8% более высокий уровень валового внутреннего продукта (ВВП), чем он был бы без этих инвестиций.

В сообщении говорится, что инвестиции приносят конкретные выгоды как народному хозяйству, так и жителям во всех регионах Латвии, способствуя развитию предпринимательства и производительности, укрепляя энергетическую безопасность, снижая риски катастроф, а также поддерживая занятость и семьи с детьми. В последующие годы ожидается еще большая отдача от этих вложений, прогнозирует Минфин.

В сообщении Минфина говорится, что инвестиции из фондов ЕС на период планирования 2021-2027 годов находятся на этапе интенсивной реализации. Инвестиционное регулирование разработано, и отборы проектов объявлены почти на 100%. К октябрю 2026 года заключены договоры по проектам на 90% от общего доступного финансирования из фондов ЕС в размере 4,2 млрд евро, в свою очередь, к концу года прогнозируется, что в стадии реализации будут находиться проекты на сумму ориентировочно до 95%. Реализация проектов продолжится до 2030 года.

Параллельно идет подготовка к следующему периоду планирования фондов ЕС на 2028-2034 годы, в котором для Латвии ориентировочно предусмотрено финансирование в размере 9,3 млрд евро.

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#Минфин #инвестиции #Латвия #предпринимательство #финансирование
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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