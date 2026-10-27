«Я верю в Латвию, справедливость и принципы верховенства права. Я готова защищать свою честь и доброе имя, но прежде всего мой долг — защитить свою семью и своего ребёнка», — заявила Дивья Вишванат в письме, присланном в редакцию портала bb.lv.

Как сообщал bb.lv, Дивья Канан Вишванат (Divya Kannan Vishwanath) — учёная из Индии, которой Сейм Латвии 15 октября 2026 года решил предоставить гражданство за особые заслуги. Однако уже через неделю, 22 октября, депутаты отменили собственное решение из-за сомнений в достоверности сведений о её научной деятельности.

26 октября 2026 года Дивья Вишванат обратилась в Государственную полицию Латвии с официальным заявлением, в котором просит дать правовую оценку масштабной кампании публичной дискредитации и преследования, угрозам, распространению заведомо ложной информации, а также высказываниям расистского характера в социальных сетях.

Копии заявления направлены в Службу государственной безопасности, Генеральную прокуратуру Латвийской Республики и Омбудсмену Латвийской Республики.

Как отмечает Дивья Вишванат, происходящее уже давно вышло за рамки допустимой общественной дискуссии и профессиональной критики. В социальных сетях распространяются унизительные комментарии, а отдельные высказывания она воспринимает как реальные угрозы своей безопасности.

Однако самые болезненные последствия происходящего заключаются в том, что публичное преследование затронуло также её семью и несовершеннолетнего сына.

«Когда начинают преследовать твоего ребёнка, молчать больше невозможно»

«Сегодня речь уже не о критике. Речь об угрозах, унижении человеческого достоинства, оскорблениях по национальному признаку и попытках уничтожить мою репутацию. Мне не оставили другого выбора, кроме как обратиться за защитой закона.

Я способна выдержать многое. Но прежде всего я мать. Моему сыну всего 13 лет. Он учится в школе в Риге, у него есть друзья, свои мечты и собственное представление о мире. Он не должен отвечать за поступки, решения или профессиональную деятельность своих родителей.

Когда ребёнок сталкивается с оскорблениями и обвинениями, направленными против его семьи, когда ему приходится переживать то, чего не должен переживать ни один ребёнок, — это уже не просто дискуссия в интернете. Это человеческая трагедия для семьи.

Я не позволю превратить своего ребёнка в заложника чужой ненависти. И я буду защищать его всеми законными средствами», — подчёркивает Дивья Вишванат.

«Я ничего не скрываю и готова ответить на любые вопросы»

Дивья Вишванат особо подчёркивает, что её цель — не ограничить свободу слова, не препятствовать журналистским расследованиям и не уклоняться от профессиональной дискуссии.

«Я готова доказать свою правоту в любом компетентном государственном учреждении, в любом суде Латвии и, если потребуется, воспользоваться также предусмотренными законодательством Европейского союза механизмами защиты своих прав.

Мне нечего бояться объективной и независимой проверки. Но я категорически отказываюсь считать нормальной ситуацию, когда вместо доказательств используются оскорбления, вместо аргументов — унижение, а вместо законных процедур — публичное преследование. Никого нельзя объявлять виновным на основании приговора социальных сетей. Я прошу только об одном: пусть говорят факты, документы и закон, а не ненависть».

В своём заявлении Дивья Вишванат просит правоохранительные органы проверить обстоятельства возможного распространения угроз, предполагаемого преследования, разжигания расовой или этнической ненависти, а также публикации, содержащие, по её мнению, ложные утверждения о фактах, наносящие ущерб её репутации.

Отдельно она просит оценить риски для безопасности семьи и обстоятельства, затрагивающие права её несовершеннолетнего сына.