Кандидат в премьер-министры и действующий премьер Андрис Кулбергс ("Объединенный список", ОС) на предстоящих переговорах с потенциальными партнерами по новой коалиции предложит краткий план перемен и новую модель работы правительства, которая предусматривает более четкую ответственность за осуществление преобразований в государстве как Кабинета министров, так и Сейма.

Кулбергс сообщил журналистам, что предстоящие встречи станут первым официальным раундом переговоров с потенциальными партнерами по коалиции. В среду, 28 октября, запланирована встреча с Национальным объединением и "Новым Единством", в пятницу, 30 октября, - с "Прогрессивными", а в понедельник, 2 ноября, - с партией "Латвия на первом месте".

По словам Кулбергса, на переговорах он представит план перемен, сфокусированный на упорядочении государственных финансов, развитии экономики, укреплении безопасности и изменениях в госуправлении. Одновременно он ожидает от потенциальных партнеров предложений и идей по необходимым реформам.

Кулбергс подчеркнул, что декларация нового правительства будет краткой и сконцентрированной на важнейших задачах. Также он планирует предложить Сейму отдельный документ, в котором будут определены преобразования, реализуемые на парламентском уровне. По мнению премьера, перемены в государстве не могут быть осуществлены только на уровне Кабинета министров, поскольку часть необходимых решений принимается именно в парламенте.

Еще одна идея заключается в определении для каждого министра конкретных достижимых задач и приоритетов, которые будут сформулированы в "письмах о миссии". Кулбергс пояснил, что этот принцип заимствован из практики Европейской комиссии.