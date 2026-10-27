Во вторник температура воздуха в Латвии повысится до +9...+13 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На большей части территории страны день будет солнечным со слабым и умеренным южным, юго-западным ветром.

На побережье ожидается более сильный ветер - в Вентспилсе его скорость в порывах достигнет 16 метров в секунду.

В Риге осадков не ожидается, облаков станет меньше, будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер. Воздух в столице прогреется до +12 градусов.