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Ремонт Вантового моста снова под вопросом: почему власти Риги готовы отложить работы до 2028 года? 0 754

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вантовый мост

Пока не найдены и не введены оптимальные решения по перепланировке движения, начало реконструкции Вантового моста можно перенести на квартал или два - на четвертый квартал 2027 года на середину 2028 года, заявил во вторник на дискуссии, организованной Латвийской торгово-промышленной палатой (ЛТПП), председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Мэр Риги сказал, что в настоящее время параллельно оцениваются несколько решений, в том числе перепроектирование перекрестков для увеличения пропускной способности и строительство временного моста, что частично решило бы проблему пробок во время ремонта Вантового моста.

"Если мы увидим, что что-то не успеваем к установленному сроку, мы отложим начало ремонтных работ", - сказал Клейнбергс.

Директор Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш сообщил, что в настоящее время планируется, что ремонтные работы на Вантовом мосту начнутся в конце 2027 года и продлятся до 2030 года.

На первом и втором этапах ремонтных работ существенных ограничений движения не будет, так как на этих этапах будет проводиться реконструкция набережной Даугавы и улицы Кришьяня Валдемара. В свою очередь, на третьем этапе, капитального ремонта самого моста, на мосту будет по одной полосе движения в каждом направлении, за исключением времени замены вант, которую планируется проводить по ночам и в выходные дни.

Каулиньш сообщил, что вокруг Вантового моста находится 20 регулируемых перекрестков, поэтому планируется, как на этих регулируемых перекрестках можно было бы увеличить пропускную способность, отводя поток от Вантового моста. Это могут быть дополнительные полосы, перепроектирование поворотов, изменение интервалов сигналов светофора.

Каулиньш также считает, что начало самого ремонта без проблем можно было бы отложить до второго квартала 2028 года, так как весь проект реконструкции Вантового моста разделен на три строительных проекта и на него есть три разрешения на строительство, поэтому каждый этап реконструкции можно начинать отдельно.

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#ремонт #Рига #транспорт #пробки #дорожное движение #реконструкция #Клейнбергс
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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