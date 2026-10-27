Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рожа не вышла? Правительство утвердило случаи, когда можно поменять годные паспорт и ID-карту 0 601

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2026
LETA
Изображение к статье: Паспорт Латвии
ФОТО: пресс-фото

Жители Латвии смогут получить новый паспорт или ID-карту, даже если прежний документ ещё действителен, но срок его действия недостаточен для запланированного путешествия. Соответствующие поправки во вторник, 27 октября, одобрило правительство, сообщает LETA.

Новые правила расширяют перечень оснований для досрочной замены удостоверяющих личность документов.

В частности, получить новый паспорт или ID-карту можно будет в следующих случаях:

если изменилась внешность владельца;

если в паспорте закончилось место для новых записей;

если оставшегося срока действия документа недостаточно для поездки;

если человек хочет получить документ нового образца;

если данные прежнего документа были использованы незаконно;

если сертификаты, содержащиеся в ID-карте, были аннулированы, приостановлены или прекратили действие.

Кроме того, правительство одобрило изменения, позволяющие использовать сертификат электронной идентификации для создания квалифицированной электронной подписи дистанционно.

Соответствующее техническое решение обеспечит Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC).

Идентификация пользователя и подтверждение подписания будут осуществляться с помощью сертификата электронной идентификации, содержащегося в ID-карте, а сама электронная подпись будет создаваться удалённо — в системе, управляемой LVRTC.

Владельцы ID-карт с действующим сертификатом квалифицированной электронной подписи смогут выбирать, подписывать ли документы непосредственно с помощью сертификата на карте или воспользоваться дистанционной электронной подписью.

×
#Латвия #безопасность #технологии #паспорт #электронная подпись #правительство
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
4
3
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: отказ от кредита
Изображение к статье: Отто Озолс
Изображение к статье: Компенсируемые лекарства
Изображение к статье: столкновение авто с оленем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: осеннее озеро
Наша Латвия
Изображение к статье: Таймс-сквер — торжество медиаиндустрии. Эксклюзив!
В мире
Изображение к статье: шины
Техно
Изображение к статье: Евфимий Солунский.
Наша Латвия
Изображение к статье: Анна с супругом
Lifenews
1
Изображение к статье: Кулбергс
Политика
Изображение к статье: осеннее озеро
Наша Латвия
Изображение к статье: Таймс-сквер — торжество медиаиндустрии. Эксклюзив!
В мире
Изображение к статье: шины
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео