Жители Латвии смогут получить новый паспорт или ID-карту, даже если прежний документ ещё действителен, но срок его действия недостаточен для запланированного путешествия. Соответствующие поправки во вторник, 27 октября, одобрило правительство, сообщает LETA.

Новые правила расширяют перечень оснований для досрочной замены удостоверяющих личность документов.

В частности, получить новый паспорт или ID-карту можно будет в следующих случаях:

если изменилась внешность владельца;

если в паспорте закончилось место для новых записей;

если оставшегося срока действия документа недостаточно для поездки;

если человек хочет получить документ нового образца;

если данные прежнего документа были использованы незаконно;

если сертификаты, содержащиеся в ID-карте, были аннулированы, приостановлены или прекратили действие.

Кроме того, правительство одобрило изменения, позволяющие использовать сертификат электронной идентификации для создания квалифицированной электронной подписи дистанционно.

Соответствующее техническое решение обеспечит Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC).

Идентификация пользователя и подтверждение подписания будут осуществляться с помощью сертификата электронной идентификации, содержащегося в ID-карте, а сама электронная подпись будет создаваться удалённо — в системе, управляемой LVRTC.

Владельцы ID-карт с действующим сертификатом квалифицированной электронной подписи смогут выбирать, подписывать ли документы непосредственно с помощью сертификата на карте или воспользоваться дистанционной электронной подписью.