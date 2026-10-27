В среду, 28 октября, существенных изменений погоды в Латвии не ожидается, прогнозируют синоптики.

Небо будет переменно облачным, преимущественно без осадков. Лишь местами на побережье Курземе во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах страны образуется туман.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха опустится до +1…+7 градусов, а днём составит +7…+12 градусов.

В Риге в среду осадков не ожидается, небо будет частично затянуто облаками. Утром возможен туман. Ветер слабый или умеренный, южный.

Ночью в столице температура воздуха составит около +5 градусов, а днём потеплеет до +10 градусов.