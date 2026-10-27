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Синоптики рассказали, чего нам ждать от погоды в среду 0 2219

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2026
LETA
Изображение к статье: опавшие листья на траве
ФОТО: LETA

В среду, 28 октября, существенных изменений погоды в Латвии не ожидается, прогнозируют синоптики.

Небо будет переменно облачным, преимущественно без осадков. Лишь местами на побережье Курземе во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах страны образуется туман.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха опустится до +1…+7 градусов, а днём составит +7…+12 градусов.

В Риге в среду осадков не ожидается, небо будет частично затянуто облаками. Утром возможен туман. Ветер слабый или умеренный, южный.

Ночью в столице температура воздуха составит около +5 градусов, а днём потеплеет до +10 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура #туман
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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