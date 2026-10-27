Латыши — одна из первых наиболее образованных наций современной Европы, внёсшая значительный вклад в европейскую и мировую культуру. Поэтому у латышей нет причин оправдываться или страдать комплексом неполноценности, объявляет Отто Озолс на портале Pietiek.

Латышам давно и часто напоминают, что они — молодая нация с весьма тонким культурно-историческим слоем, сформировавшимся сравнительно недавно. Самый грубый пример подобного утверждения — рассказ о том, что «настоящая великая культура и просвещение были подарены латышам 17 июня 1940 года».

В более приличной форме, с которой, к сожалению, соглашаются и многие латыши, утверждается, что ещё совсем недавно латыши были необразованным крестьянским народом, который нельзя сравнивать с такими великими и древними культурными нациями, как французы, русские, британцы и другие. Это неправда.

Народы, или современные нации в нынешнем понимании, начали формироваться в Европе лишь на рубеже XVIII–XIX веков. До этого существовали преимущественно различные империи, которыми управляли узкие аристократические элиты, весьма условно связанные с национальностью коренного населения соответствующих государств.

Большинство жителей фактически не участвовало ни в культурной жизни, ни в управлении государством. Они служили своим господам, выполняли приказы, усердно трудились ради их благополучия, а при необходимости воевали, когда высокопоставленные правители в очередной раз переделывали территории.

Образование и культура были привилегией аристократов, а простому народу доставались лишь крохи. Поэтому до этого времени едва ли можно говорить об образованных народах с великой культурой в широком смысле слова. Так было во всей Европе, России и, разумеется, Латвии.

Первые перемены и движение к формированию современных наций начались на рубеже XVII–XVIII веков с распространением идей Просвещения. Особое значение придавалось провозглашению прав человека и гражданина, противостоянию религиозным догмам и подчинённому положению личности. Фактически начался процесс, который в Латвии принято называть национальным пробуждением. Всё большую популярность приобретали идеи свободы человека и национального самосознания.

С латышами лучше говорить по-латышски

Неужели латыши оставались в стороне, будучи тихими, необразованными и покорными слугами? Нет.

Уже в первой половине XVIII века начались процессы, которые вскоре сделали латышей одним из самых образованных народов Европы. Во многом за это следует благодарить братские общины — гернгутеров.

Это движение возникло на рубеже XVII–XVIII веков под влиянием пиетизма, ставшего тогда популярным во многих европейских странах. Его сторонники стремились сделать лютеранскую церковь ближе простым верующим и активнее привлекать прихожан к жизни общины. Большое внимание уделялось и достаточно широкому по меркам того времени образованию молодёжи.

Один из наиболее известных руководителей гернгутеров в Европе, Людвиг Николай фон Цинцендорф, понял, что наибольшего успеха можно добиться, разговаривая с латышами на латышском языке. Ещё лучше, если распространением христианских идей и образованием будут заниматься сами латыши.

Так, 23 августа 1738 года в Валмиермуйже открылся учительский семинар. Его задачей была подготовка наиболее способных латышских юношей, которые могли бы стать учителями крестьянских школ, обучать крестьян и одновременно распространять учение братских общин.

Гернгутеры и их учителя быстро завоевали популярность. Вместе с их идеями в Видземе и других регионах стремительно распространялись общины и школы.

Латыши опережали французов, русских и других

Именно это заложило основу превращения латышей в один из наиболее образованных народов того времени, если говорить о массовом образовании.

Историк Гвидо Страубе, исследовавший вклад гернгутеров в историю Латвии, отмечает:

«Хотя точно исследовать это невозможно, есть основания полагать, что во второй половине XVIII века мы вместе с эстонцами были самыми образованными, если рассматривать одну социальную категорию — крестьян».

По словам историка, ещё в XVIII веке французские крестьяне в основном оставались неграмотными. Лишь в начале XIX века доля умеющих читать и писать достигла примерно 30%. Латышские крестьяне преодолели этот рубеж уже в XVIII веке, а в XIX столетии показатель превысил 50%, приблизившись к 60%.

Другой исследователь гернгутерского движения, Лелде Стумбре, пишет, что в 1780 году в районах Видземе, где действовали братские общины, грамотными были около 75% жителей, а к 1800 году — более 90%.

Существуют аналогичные свидетельства и о других регионах Латвии. Известно, что уже в XVIII веке у многих земгальских хозяев Библия была далеко не единственной книгой в доме. Чтение, интерес к образованию и культуре получили широкое распространение.

Высокий уровень образования неизбежно приносил с собой и дух свободы. В 1832 году, более чем за двадцать лет до Кришьяниса Валдемарса, Янис Фрейманис из Озолниеки при крещении сына собственноручно записал себя в церковной книге как «свободный латыш».

Всё это свидетельствует о том, что уже на рубеже XVIII–XIX веков латыши были одним из самых образованных народов Европы.

Спустя столетие латыши окончательно утвердились в качестве хорошо образованного народа.

Историк Гунтарс Аушейкис приводит данные переписи населения 1897 года. Тогда в Латвии проживали 1 929 387 человек. Среди жителей старше десяти лет доля грамотных составляла:

В Видземе — 94,6%.

В Риге — 83,1%.

В Курземе — 88,6%.

В Латгале — 50,3%.

Даже Латгале значительно опережала соседние Витебскую и Псковскую губернии, где показатель составлял всего 14,6%.

В Санкт-Петербурге грамотными были 71% жителей, тогда как в Российской империи в целом перепись зафиксировала лишь 21% умеющих читать и писать.

Благосостояние, образование, патриотизм и таланты… в терроре

Разумеется, высокий уровень грамотности сам по себе ещё не делал латышей великой культурной нацией.

Здесь снова необходимо вспомнить гернгутеров. Они активно проповедовали трудолюбие, стремление к благосостоянию и достатку. Ещё одним важным принципом было осуждение пьянства.

Латыши усердно работали, постепенно богатели и одновременно осуждали алкоголизм. Такое сочетание не могло остаться без последствий.

Вскоре наиболее способные латышские юноши благодаря трудолюбию и достатку родителей получили возможность учиться в лучших университетах. Постепенно сформировалась латышская образованная элита, наиболее известных представителей которой историки называют младолатышами.

Их лидер Кришьянис Валдемарс сформулировал три основополагающих принципа: «Благосостояние, образование, патриотизм».

Именно они стали фундаментом современной нации, на котором при первой возможности было построено независимое и свободное государство.

К началу XX века латыши уже представляли собой активный, успешный и энергичный народ, уверенно конкурировавший со старыми имперскими элитами — немецкой и русской.

Латыши успешно проявили себя как предприниматели, учёные, архитекторы, художники и музыканты.

Историк Айварс Странга обращает внимание и на другую особенность латышей, прежде остававшуюся незамеченной.

Он напоминает, что в 1905 году на латышский язык впервые перевели книгу Гарлиба Меркеля «Латыши», опубликованную ещё в 1797 году.

К тому времени описание латышей у Меркеля, изображавшего их жалкими и опустившимися людьми, воспринималось уже как насмешка.

«В 1905 году латыши и евреи доказали, что они не только не жалкие, но и весьма современные и, можно даже сказать, опасные. Они могли доставить вам большие неприятности, проявляя невероятные таланты в терроре и приобретении оружия», — отмечает Странга.

Вот такие они, латыши

Позднее, в XX веке, многие задавались вопросом: почему столь малочисленный народ дал миру непропорционально большое количество выдающихся личностей?

Если обратиться к истории, мы обнаружим латышей и выходцев из Латвии практически повсюду — на высших уровнях политики, искусства, науки и спорта.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что латыши сравнительно рано стали высокообразованным народом.

Им постоянно приходилось доказывать свои способности, выдерживая жёсткую конкуренцию с прежними господами — немцами и русскими. Одновременно латыши старательно изучали культуру этих и других народов, перенимая всё лучшее.

Для этого требовалась уникальная способность понимать образ мышления как России, так и Европы.

Если сегодня кто-то решит напомнить, что латыши — молодой и маленький народ с тонким культурным слоем, даже не стоит спорить.

Вместо этого можно отправиться в один из лучших театров Европы — Новый Рижский театр, посетить Латвийскую национальную оперу, включить телевизор и насладиться тем, как Андрис Нелсонс дирижирует Венским филармоническим оркестром на новогоднем концерте, или посмотреть на канале Mezzo, как самая взыскательная немецкая публика в Берлине восторженно слушает выступление Элины Гаранчи.

И это лишь несколько примеров из бесчисленного множества.

Конечно, выдающиеся таланты не дают нам права высокомерно возвышаться над другими. Но это не означает, что мы не можем попытаться понять этот феномен: почему у столь небольшого народа настолько высока доля людей, добившихся мирового признания?

И, разумеется, вдохновляться их примером, учиться у них и стремиться к таким же вершинам.