Правительство Латвии во вторник одобрило перераспределение почти 9,94 миллиона евро в бюджете Министерства здравоохранения на оплату компенсируемых государством лекарств и медицинских материалов, передает bb.lv. При этом более 2,2 миллиона евро решено перенаправить из средств, первоначально предусмотренных для практик семейных врачей.

Латвийская ассоциация семейных врачей выступила против такого решения. Медики считают, что неиспользованные средства следовало направить на цифровизацию врачебных практик.

На компенсацию лекарств не хватает почти 20 миллионов евро

По данным Министерства здравоохранения, доступное в этом году финансирование компенсируемых медикаментов и медицинских материалов с учётом запланированного увеличения собственных доходов и перераспределений составляет около 343,99 миллиона евро.

При этом прогнозируемые расходы достигают 363,48 миллиона евро.

Таким образом, разница между предусмотренным финансированием и ожидаемыми расходами составляет около 19,49 миллиона евро.

Для частичного покрытия дефицита правительство решило перераспределить 9 935 434 евро.

Средства возьмут из программ, где ожидается неполное освоение бюджета. В некоторых случаях услуги начали предоставлять позже запланированного, спрос оказался ниже прогнозируемого либо закупки и расчёты перенесены на следующий год.

На что направят почти 10 миллионов евро?

5,04 млн €

Частичное покрытие дефицита

1,91 млн €

Новые компенсируемые лекарства

1,85 млн €

Расширение условий компенсации

1,14 млн €

Лечение онкологических и редких заболеваний

Таким образом, часть средств позволит расширить доступность медикаментов, включая препараты для пациентов с онкологическими и редкими заболеваниями.

Деньги заберут из нескольких медицинских программ

Самое заметное перераспределение касается амбулаторной медицинской помощи.

Из финансирования первичной амбулаторной помощи перенаправят 2 204 690 евро. Из них 1 704 690 евро ранее предназначались для привлечения дополнительных сотрудников в практики семейных врачей, а 500 тысяч евро — для доплат сельским врачебным практикам.

Министерство объясняет это тем, что семейным врачам сложно найти дополнительный персонал, а число получателей сельских доплат оказалось меньше запланированного.

Ещё 2,46 миллиона евро перераспределят из других амбулаторных программ. В частности, один миллион евро возьмут из средств, предусмотренных на обеспечение третьей попытки медицинского оплодотворения.

Также сокращается неиспользованное финансирование разработки модуля управления лабораторными исследованиями и Карты онкологического пациента, работы методических центров, проекта когнитивно-поведенческой терапии и некоторых других мероприятий.

Из бюджета стационарной помощи перенаправят около 976 тысяч евро, включая средства, ранее предусмотренные на улучшение доступности лечения детей.

В частности, 480 тысяч евро перераспределят из программы расширения методов лечения детей с онкологическими заболеваниями. Министерство поясняет, что запросы на оплату лечения двух детей в Швеции и Литве пока не поступили, поэтому Национальная служба здравоохранения не сможет провести соответствующие расчёты в этом году.

Кроме того, внутри программы компенсируемых лекарств перераспределят средства, предусмотренные на улучшение помощи пациентам со стомой, повышение компенсации отдельных медикаментов, обеспечение лекарствами беременных женщин и доступность инновационных препаратов для детей.

Семейные врачи потребовали оставить им 2,2 миллиона евро

Латвийская ассоциация семейных врачей не согласовала проект решения правительства.

В своём заключении от 26 октября организация потребовала исключить пункт о перераспределении 2 204 690 евро из финансирования семейных врачебных практик.

Вместо этого ассоциация предложила направить всю сумму на единовременную поддержку цифровизации практик в 2026 году.

По мнению медиков, такие вложения позволили бы быстрее оформлять электронные документы пациентов и освободить больше времени для непосредственных консультаций.

Ассоциация также критикует качество государственных электронных инструментов и значительные временные затраты на работу с ними.

Врачи жалуются на устаревшее финансирование

По утверждению ассоциации, расходы на информационные и коммуникационные технологии в действующей системе финансирования семейных врачей покрываются примерно наполовину, причём соответствующие нормативы остаются на уровне 2016 года.

Между тем требования к информационной безопасности за десять лет существенно выросли, а новые функции системы e-veselība увеличили расходы врачебных практик.

Ассоциация напоминает, что в утверждённом правительством в мае 2024 года докладе об укреплении первичной медицинской помощи предусматривалось с 2025 года ежегодно выделять на цифровизацию 3,07 миллиона евро.

В конце прошлого года практики получили единовременную поддержку в размере 1,2 миллиона евро, однако, по оценке ассоциации, потребности ещё на 1,87 миллиона евро остались непокрытыми.

В 2026 году недостающее финансирование цифровизации оценивается уже в три миллиона евро.

Цифровизация необходима и для безопасности пациентов

Семейные врачи подчёркивают, что современные цифровые инструменты необходимы не только для повседневной работы, но и для обеспечения непрерывности медицинской помощи в кризисных ситуациях.

Речь идёт о возможности проводить дистанционные консультации, оформлять медицинские документы в электронном виде, записывать пациентов и обеспечивать безопасную идентификацию людей во время удалённого общения с врачом.

По утверждению ассоциации, на встрече 8 сентября представители трёх организаций семейных врачей и Министерства здравоохранения договорились направить неиспользованные средства на зарплаты дополнительных сотрудников и сельские доплаты именно на цифровизацию практик.

Теперь ассоциация просит правительство поручить Национальной службе здравоохранения провести в ноябре или декабре единовременную выплату каждой практике семейного врача.

Конкретный размер выплаты на одну практику в предложении не указан.

Что будет дальше?

Перераспределённые средства на компенсацию лекарств планируется использовать до конца 2026 года.

Если в программах, финансирование которых сокращено, возникнет нехватка денег, Министерству здравоохранения придётся искать решение в пределах собственного бюджета.

Таким образом, решение правительства позволит частично покрыть растущие расходы на компенсируемые медикаменты, однако вызвало разногласия с семейными врачами, которые настаивают на необходимости дополнительных вложений в цифровизацию первичной медицинской помощи.