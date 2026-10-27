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В нескольких районах Риги из кранов может пойти мутная вода: где и когда ожидаются перебои 1 1090

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вода

С 27 по 30 октября в Риге пройдёт масштабная промывка магистрального водопровода. В нескольких районах столицы вода может временно помутнеть, а в отдельных населённых пунктах под Ригой возможны перебои с водоснабжением, сообщает предприятие Rīgas ūdens.

Работы начались во вторник, 27 октября, в 9:00 и продлятся до пятницы, 30 октября, 8:00.

Специалисты промоют участок магистрального водопровода протяжённостью 5,2 километра — от поворота на Лангстини на Видземском шоссе до места сброса воды в реку Югла.

В каких районах вода может стать мутной

Временное ухудшение прозрачности воды возможно в четырёх районах Риги:

  • Югла (Jugla);
  • Тейка (Teika);
  • Чиекуркалнс (Čiekurkalns);
  • Берги (Berģi).

Кроме того, с 9:00 27 октября до 22:00 28 октября возможны перебои с водоснабжением в Лангстини (Langstiņi) и части Упесциемса (Upesciems) в Гаргалнской волости.

Если необходимого качества воды удастся достичь раньше, промывочные работы завершат досрочно.

Почему вода может стать белой

После завершения промывки вода в указанных районах может приобрести молочно-белый оттенок.

В Rīgas ūdens объясняют, что это связано с насыщением воды воздухом. Такая вода, несмотря на необычный внешний вид, безопасна для использования и не представляет угрозы здоровью.

Во время промывки из труб под повышенным давлением воды и воздуха удаляются накопившиеся отложения железа и минеральных частиц. Это позволяет уменьшить мутность воды, улучшить её цвет и вкус.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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