На время масштабной реконструкции Вантового моста в Риге могут установить временный мост через Даугаву. Предполагается, что он будет расположен со стороны Рижского залива, однако окончательное решение о его размещении пока не принято.

Об этом во вторник, 27 октября, в интервью TV3 сообщил мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

По словам градоначальника, строительство временного моста рассматривается как вполне реальный способ частично решить транспортные проблемы, которые неизбежно возникнут во время реконструкции Вантового моста.

Временный мост хотят установить до начала основных работ Клейнбергс напомнил, что предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) проводит закупку сборных мостовых конструкций. С австрийской компанией Waagner-Biro Bridge Systems уже заключён договор на поставку конструкций общей длиной 360 метров. Однако для переправы через Даугаву этого недостаточно.

По оценке мэра, дополнительные конструкции можно изготовить до осени 2027 года. В таком случае временный мост успеют установить до начала наиболее интенсивных ремонтных работ.

Предварительно предполагается, что на временной переправе будет по одной полосе движения в каждом направлении. Стоимость такого решения ранее оценивалась примерно в 20 миллионов евро.

При этом обсуждается возможность дальнейшего использования сборного моста для нужд всей Латвии, в том числе в гражданских и военных целях.

В Риге изучают 55 перекрёстков

Параллельно городские власти анализируют организацию движения на 55 рижских перекрёстках.

Специалисты рассматривают возможности изменения схем движения и увеличения пропускной способности дорог, чтобы во время реконструкции Вантового моста избежать серьёзных заторов возле других переправ через Даугаву.

Вопрос финансирования временного моста пока остаётся открытым. Ранее Клейнбергс обещал обсудить возможность разделения расходов с министром финансов и премьер-министром.

Глава правительства Андрис Кулбергс назвал предложение нестандартным решением, отметив, что участие государства в финансировании будет зависеть от ряда обстоятельств. При этом он положительно оценил идею дальнейшего использования временного моста для государственных нужд.

Реконструкция Вантового моста обойдётся в десятки миллионов евро

Основные работы по реконструкции Вантового моста планируется начать в 2027 году.

Победителем конкурса стала группа предприятий Vanšu tilts, предложившая выполнить работы за 69,8 миллиона евро без НДС. В объединение входят Hanza Construction Group, Tilts и проектное бюро Vektors T.

Финансирование реконструкции распределено на несколько лет:

В 2026 году потребуется до 6,7 миллиона евро.

В 2027 году — до 42 миллионов евро.

В 2028 году — до 35,76 миллиона евро.

Что изменится после ремонта

Проект предусматривает масштабное обновление одного из важнейших мостов столицы.

На мосту заменят асфальтовое покрытие, обустроят отдельную инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, восстановят ограждения и полностью заменят ванты.

Ширина пешеходных тротуаров составит 1,7 метра с одной стороны и 1,9 метра с другой. Высота ограждений останется прежней — 1,3 метра.

Общий вес новых вант достигнет 385,5 тонны. Кроме того, на существующих и новых вантах установят защитные оболочки общей протяжённостью 3084 метра, которые должны обеспечить долговечность конструкций и защитить их от воздействия окружающей среды.

Длина Вантового моста составляет 593,6 метра, а высота его главного пилона достигает 108,7 метра.

Таким образом, если планы городских властей удастся реализовать, во время реконструкции Вантового моста у рижан появится дополнительная переправа через Даугаву. Однако точное расположение временного моста, сроки его установки и схема финансирования ещё должны быть окончательно согласованы.