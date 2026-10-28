Крупнейший полигон бытовых отходов «Гетлини», принимающий почти 300 тысяч тонн несортированного мусора в год, может исчерпать свои возможности уже через семь-восемь лет. Одним из решений называют строительство завода, который будет превращать неперерабатываемые отходы в тепло и электроэнергию. Однако проект стоимостью в сотни миллионов евро вызывает опасения из-за возможного влияния на здоровье жителей.

Мусорная гора на полигоне «Гетлини» в Ропажском крае уже достигает примерно 55 метров в высоту. Каждый год она продолжает увеличиваться, поскольку сюда поступает около половины всех несортированных бытовых отходов Латвии — почти 300 тысяч тонн ежегодно, сообщают Новости ТВ3.

Однако возможности полигона не безграничны. По нынешним расчетам, свободного места для захоронения отходов хватит еще примерно на семь-восемь лет.

Действующая секция полигона близка к заполнению. Сейчас предприятие Getliņi EKO строит новую секцию, которая должна обеспечить прием отходов на ближайшие годы. Но она станет последней в рамках существующих возможностей размещения мусора.

Это означает, что уже сейчас необходимо решить, куда будут отправляться отходы после исчерпания вместимости полигона.

Почему не построить еще один полигон?

На первый взгляд самым простым выходом могло бы стать создание нового места для захоронения мусора. Однако в Getliņi EKO считают этот вариант наименее удачным. Главная проблема заключается не только в необходимости выделять новые территории, но и в воздействии полигонов на окружающую среду.

«На наш взгляд, создание новых полигонов было бы самым худшим вариантом», — заявил руководитель отдела корпоративных коммуникаций Getliņi EKO Эдгарс Бутанс.

По его словам, при разложении отходов образуется метан — парниковый газ, способствующий изменению климата.

«Хотя мы собираем большую часть этого газа, определенное его количество все же попадает в атмосферу и способствует потеплению климата», — пояснил Бутанс.

Поэтому предприятие предлагает рассматривать отходы, которые невозможно переработать, не просто как мусор, а как потенциальный источник энергии.

Из мусора — тепло и электричество

Одним из возможных решений является строительство завода энергетической утилизации отходов. На таком предприятии неперерабатываемые отходы сжигают в специальных установках, а выделяющееся тепло используют для производства тепловой и электрической энергии.

Подобные технологии уже применяются в соседних странах — Литве и Эстонии.

«В обеих наших соседних странах отходы все же используются гораздо рациональнее. Их подвергают энергетической утилизации, получая энергию, которую затем преобразуют в тепло и электроэнергию», — рассказал Бутанс.

В Getliņi EKO считают, что Латвии также необходимо переходить к подобной модели обращения с отходами, вместо того чтобы продолжать накапливать их на полигонах.

Один из рассматриваемых вариантов — построить предприятие непосредственно возле «Гетлини». Такое расположение позволило бы использовать для производства энергии часть отходов, уже находящихся на полигоне, а также сократить объемы нового мусора, отправляемого на захоронение.

Жители опасаются за здоровье

Возможное строительство завода поддерживает председатель думы Ропажского края Айвар Драудиньш. Однако, по его словам, прежде чем принимать окончательное решение, необходимо убедиться, что предприятие не создаст угрозы для окружающих населенных пунктов.

Главные вопросы связаны с технологиями сжигания отходов, контролем выбросов и соблюдением экологических требований.

«Главные опасения по поводу такого завода энергетической утилизации отходов испытывают прежде всего жители, поскольку нет уверенности в том, что у нас в Латвии, если мы будем строить такой завод, его построят с соблюдением правильных принципов и с использованием новейших технологий», — отметил Драудиньш.

Не менее важно, подчеркнул он, гарантировать, что работа предприятия будет безопасной и не окажет негативного воздействия на здоровье людей.

Строительство обойдется в сотни миллионов евро

Реализация проекта потребует значительных вложений и времени. По предварительным оценкам, строительство завода энергетической утилизации отходов может занять не менее четырех лет. Стоимость проекта оценивается в сотни миллионов евро.

Важную роль в принятии решения предстоит сыграть Рижской думе, поскольку столичному самоуправлению принадлежит почти 98% капитала Getliņi EKO.

Заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс считает, что вопрос необходимо подробно обсудить с экспертами и обществом.

«Нам предстоит еще много дискуссий с обществом и экспертами. Конечно, подобные примеры есть во многих европейских странах», — заявил он.

По словам Ратниекса, помимо сокращения количества захораниваемых отходов, такой завод мог бы стать дополнительным источником тепла для города.

«Там таким образом решают эту проблему и получают дешевое тепло, что, кстати, в ближайшем будущем станет довольно серьезным вызовом и для Риги, и для других городов, поскольку цены на энергоресурсы растут», — отметил вице-мэр.

При этом он призывает изучить опыт других европейских стран, прежде чем определяться с дальнейшими действиями.

К 2035 году Латвии придется значительно сократить захоронение мусора

Поиск решения связан не только с нехваткой места на «Гетлини», но и с обязательствами Латвии перед Европейским союзом. Согласно требованиям ЕС, к 2035 году на полигонах должно захораниваться не более 10% образующихся бытовых отходов. Сейчас в Латвии этот показатель составляет около 40%.

Для достижения цели долю захораниваемых отходов необходимо сократить как минимум на 30 процентных пунктов. Это означает, что стране предстоит существенно увеличить объемы переработки, повторного использования и других способов обработки отходов.

Энергетическая утилизация рассматривается как один из возможных инструментов для достижения этой цели, но окончательного решения о строительстве завода возле «Гетлини» пока нет.

Времени на выбор остается все меньше: если новые решения не будут найдены, через несколько лет крупнейший полигон, обслуживающий значительную часть Латвии, может оказаться полностью заполненным.