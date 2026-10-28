В среду, 28 октября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, однако местами небо прояснится. Утром возможны туман и небольшая морось, а днем воздух прогреется до +7…+12 градусов. В Риге существенных осадков не прогнозируется.

В среду, 28 октября, в Латвии сохранится относительно теплая для конца октября погода. Существенных осадков не ожидается, а в отдельных районах в течение дня может появиться солнце.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков, небо будет преимущественно облачным, местами с прояснениями.

В первой половине дня в некоторых районах страны возможна небольшая морось. Кроме того, местами сохранится туман, который может ухудшать видимость на дорогах.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от +7 до +12 градусов.

В Риге день также пройдет преимущественно без существенных осадков. Утренняя видимость постепенно улучшится, а в течение дня сквозь облака может выглянуть солнце.

В столице ожидается слабый или умеренный южный ветер, воздух прогреется примерно до +9 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет область повышенного атмосферного давления.