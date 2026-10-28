В народе солнце в этот день считали целебным — всем следовало обязательно выйти на улицу и погреться под его лучами.

О чем вспоминают в Церкви 29 октября 2026 года

Лонгин жил в тот же период, на который приходилась земная жизнь Иисуса, он был простым римским стражником-центурионом, руководил подразделением и потому в историю вошел с прозвищем Сотник. Именно его подразделению было поручено сторожить у Голгофы место казни Иисуса и двух разбойников, распятых одновременно с ним.

В историю он вошел как убийца, но вместе с тем тот, кто, несмотря на свои обязанности и свою должность, пожалел Иисуса. Этот святой упомянут в евангелии от Иоанна, где сказано, что именно он пронзил распятого Христа копьем, тем самым закончив и его земную жизнь и его страдания. Также этот эпизод описан и в евангелии от Марка, но там он не назван по имени.

Считается, что Лонгин страдал катарактой, которая прошла, когда на него попала брызнувшая из раны кровь Спасителя. Как известно, смерть его ознаменовалась затмением солнца и землетрясением. Все эти события привели к изменению сознания простого воина — он раскаялся и обратился к истинной вере. Считается, что он присутствовал при воскресении Иисуса из мертвых. И потом даже в обмен на подкуп отказался дать ложные показания, что якобы Христос не воскрес, а тело его было выкрадено ученикам. После чего Лонгин отправился проповедовать на свою родину в Каппадокию. Его речи были столь убедительны, что это вызвало страх у старшин города, они уговорили Пилата, что того надо срочно убить.

Предупрежденный Лонгин вышел навстречу посланному за ним отряду, пригласил их в свой дом и угостил. Стражники, не ведая, кто хозяин дома, рассказали ему о цели визита в город. Тогда Лонгин назвал себя и предложил им сразу выполнить свой долг. Стражники пытались отказаться, предлагали помочь бежать, но, видя его непреклонность, убили Лонгина и его единомышленников. Тела они бросили на свалку. Однако тут случилось чудо — слепой паломнице во сне явился сам Лонгин и попросил похоронить его голову, рассказав, где ее искать. Женщина исполнила его просьбу, после чего прозрела.

Сегодня мощи святого хранятся в Риме, в церкви Святого Августина, а наконечник копья, которым он убил Иисуса, в Ватикане. Он носит название Копье судьбы и считается частью орудий Страстей Христовых и одной из главных реликвий Христианства.

Смысл праздника

Даже преступник может оказаться святым, если попадет в нужное место вовремя и совершит правильное действие.

Народные приметы погоды

— Иней на ветвях — к потеплению.

— Редкие облака на небе — к морозу и ясной погоде.

— Звезды на небе обещают хорошую погоду на следующий день.

Что можно делать 29 октября 2026 года

— Обязательно побольше гулять.

— Принято вынести на свежий воздух и проветрить зимние вещи.

— Поднимайте себе настроение всеми возможными способами.

— Хороший день для охоты и рыбалки.

Что нельзя делать 29 октября 2026 года

— Нельзя сидеть дома весь день.

— Не держите двери и окна открытыми.

— Строго запрещается затевать ссоры и споры.

— Очень плохо грустить.

— Не стоит заниматься рукоделием и шить.

Интересный факт

Считается, что копье, которое оказалось в памятный день в руках Лонгина, принадлежало третьему первосвященнику Иудеи Финессу, который был внуком Аарона и внучатым племянником Моисея. Этим копьем были убиты израильтянин и моавитянка, что прекратило в стране мор. С ним Иисус Навин атаковал Иерион. Оно побывало в руках царя Ирода. А после истории на Голгофе им владели Константин Великий, Юстиниан, Карл Великий.