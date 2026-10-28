В начале ноября в Латвии ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Если в ближайшие дни еще сохранится относительно теплая погода с температурой до +12 градусов, то уже со следующей недели возрастет вероятность мокрого снега. Во второй половине недели ночные морозы местами могут достигать -5 градусов, предупреждают синоптики.

С наступлением ноября в Латвии начнется постепенное похолодание. Температура воздуха будет снижаться, а на следующей неделе в отдельных районах страны возможны мокрый снег и ночные заморозки.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков, во второй половине текущей недели погода останется преимущественно облачной, временами ожидаются дождь и туман.

Юго-западный ветер постепенно сменится северным. В основном он будет слабым.

На большей части территории Латвии температура воздуха в ночные и утренние часы составит от +3 до +9 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +7…+12 градусов.

Более заметные изменения погоды ожидаются на следующей неделе. В ее начале температура воздуха местами еще сможет достигать +10 градусов, однако затем станет холоднее.

Начиная с 4 ноября повысится вероятность осадков в виде мокрого снега. Во второй половине следующей недели температура воздуха по ночам в отдельных районах может опускаться до -5 градусов.

В связи с похолоданием на автомобильных дорогах возможно образование гололедицы. Кроме того, на следующей неделе временами ожидается порывистый ветер.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), на следующей неделе и в последующий семидневный период температура воздуха в Латвии будет примерно на один-два градуса ниже климатической нормы.

При этом количество осадков, по предварительным прогнозам, останется близким к многолетним средним значениям.

Таким образом, резкого наступления зимы синоптики пока не прогнозируют, однако погода постепенно станет более характерной для ноября — с ночными морозами, возможным мокрым снегом и скользкими дорогами.