Несмотря на официально объявленный приоритет детского здравоохранения, доступность медицинской помощи в Латвии по-прежнему зависит от места жительства семьи. Родители вынуждены оплачивать услуги специалистов самостоятельно, а государству не хватает средств для устранения проблем. По предварительным прогнозам, дополнительного финансирования на эти цели в 2027 году может не быть.

Здравоохранение детей и беременных женщин в Латвии официально считается одним из приоритетов государственной политики, однако на практике многие семьи продолжают сталкиваться с очередями к специалистам и необходимостью оплачивать лечение самостоятельно.

Как пишет Latvijas Avīze, существенного улучшения ситуации в 2027 году пока не ожидается: согласно прогнозам ответственных учреждений, возможности выделить дополнительные средства из государственного бюджета, вероятно, не будет.

Приоритетность охраны здоровья матери и ребенка закреплена в ряде нормативных актов. Кроме того, в ноябре 2025 года правительство утвердило «План улучшения здоровья матери и ребенка на 2025–2027 годы».

Тем не менее проблемы с доступностью медицинской помощи сохраняются, особенно за пределами крупных городов.

Родители тратят миллионы на лечение детей

Масштабы проблемы ранее выявил Государственный контроль в ревизионном заключении «Детское здравоохранение — лотерея по месту жительства». Проверка показала, что доступ детей и молодежи к медицинским услугам существенно различается в зависимости от региона проживания.

По данным ревизии, семьи самостоятельно оплатили медицинские услуги для детей на общую сумму около 14,5 млн евро. Для сравнения: в 2024 году из государственного бюджета на детское здравоохранение было выделено 93 млн евро.

Как отмечает издание, сейчас расходы родителей могут быть еще выше, однако актуальная сумма не приводится.

Из 93 млн евро государственного финансирования самая большая часть — 33 млн евро — пришлась на детскую стоматологию. Среди других особенно востребованных направлений медицинской помощи детям названы офтальмология и физиотерапия.

До 80% обращений в детскую больницу связаны с отсутствием специалистов на местах

Одной из наиболее серьезных проблем остается неравномерная доступность врачей в регионах. Согласно выводам Госконтроля, в 80% рассмотренных случаев дети попадали в Детскую клиническую университетскую больницу из-за отсутствия возможности получить необходимую помощь специалиста по месту жительства.

По итогам проверки Государственный контроль представил Министерству здравоохранения 15 рекомендаций. Они направлены на улучшение доступности профилактических осмотров, расширение возможностей получения медицинской помощи в регионах и сокращение числа случаев, когда семьям приходится обращаться в столичную детскую больницу из-за нехватки местных специалистов.

Однако выполнение этих рекомендаций потребует дополнительного финансирования.

Минздрав обещает отчитываться, но денег пока не подсчитал

Министерство здравоохранения пока не определило, сколько дополнительных средств потребуется для улучшения детского здравоохранения в 2027 году. При этом ведомство пообещало Государственному контролю регулярно предоставлять информацию о выполнении каждой из 15 рекомендаций.

На недавнем совместном заседании трех комиссий Сейма представитель Минздрава Санита Янка назвала одним из достижений запуск мобильной стоматологической помощи в регионах с 1 сентября 2026 года.

Предполагается, что стоматологи смогут приезжать в населенные пункты, где таких специалистов нет.

Однако, как отмечает Latvijas Avīze, эта мера решает лишь небольшую часть существующих проблем.

Таким образом, несмотря на утвержденные планы и рекомендации контролирующих органов, вопрос о том, как обеспечить детям своевременную медицинскую помощь независимо от места жительства, остается открытым.