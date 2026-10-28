Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Вантовом мосту снова вывесили иностранный флаг: теперь Саудовской Аравии 13 3704

Наша Латвия
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV

Фото: x.com/KarlisOzolins88

ФОТО: twitter

В среду утром сотрудники Рижской муниципальной полиции сняли с вант Вантового моста флаг Саудовской Аравии. Это уже второй подобный случай за последние две недели: ранее на мосту был обнаружен флаг бывшей Исламской Республики Афганистан. Полиция начала административный процесс за нарушение общественного порядка.

На Вантовом мосту в Риге вновь появился иностранный государственный флаг. В среду утром с конструкций моста сняли флаг Саудовской Аравии.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на главного специалиста по коммуникации Рижской муниципальной полиции Иеву Лукажа-Апалупу, флаг находился на вантах моста.

Это уже второй подобный случай за последние две недели.

Ранее сотрудники муниципальной полиции сняли с вант Вантового моста флаг бывшей Исламской Республики Афганистан.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс считает, что повторное появление флага исламского государства на мосту следует расценивать как провокацию. Он призвал Службу государственной безопасности (СГБ) и другие ответственные учреждения тщательно расследовать оба случая.

По мнению Ратниекса, подобные действия могут быть попыткой проверить способность ответственных служб реагировать на такие ситуации. Он также не исключает, что это может стать началом более масштабных провокаций против Латвии и ее безопасности.

«Я поручил Рижской муниципальной полиции уделять повышенное внимание Вантовому мосту, чтобы подобные случаи не повторялись, и благодарен за оперативные действия. Мы видим, что происходит в Европе, и важно уделять должное внимание каждому такому случаю, устанавливать виновных и назначать максимально суровое наказание», — подчеркнул Ратниекс.

В то же время вице-мэр призвал общество доверять действиям компетентных учреждений и не уделять подобным инцидентам чрезмерного внимания. По его словам, именно создание ажиотажа в обществе может быть целью таких провокаций.

В связи с произошедшим Рижская муниципальная полиция начала процесс об административном правонарушении за нарушение общественного порядка.

За такое нарушение физическому лицу может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере до 500 евро. Для юридических лиц предусмотрен штраф до 5000 евро.

Информация о том, кто разместил флаги на мосту и с какой целью, пока не сообщается.

×
#Рига #флаг #Саудовская Аравия #общественный порядок
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
24
2
0
1
0
0

Оставить комментарий

(13)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рига
Изображение к статье: Обследование для людей с повышенным риском аневризмы брюшной аорты
Изображение к статье: врач и ребенок
Изображение к статье: свалка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Недалеко от побережья Болгарии, три морских беспилотника атаковали торговое судно
В мире
Изображение к статье: свидание с заключенным
Наша Латвия
Изображение к статье: мальчики под зонтом
Наша Латвия
Изображение к статье: Госконтроль Латвии подготовил 35 предложений для нового правительства
Политика
Изображение к статье: Римантс Зиедонис
Культура &
Изображение к статье: Мост Земитана.
Наша Латвия
Изображение к статье: Недалеко от побережья Болгарии, три морских беспилотника атаковали торговое судно
В мире
Изображение к статье: свидание с заключенным
Наша Латвия
Изображение к статье: мальчики под зонтом
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео