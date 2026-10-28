В среду утром сотрудники Рижской муниципальной полиции сняли с вант Вантового моста флаг Саудовской Аравии. Это уже второй подобный случай за последние две недели: ранее на мосту был обнаружен флаг бывшей Исламской Республики Афганистан. Полиция начала административный процесс за нарушение общественного порядка.

На Вантовом мосту в Риге вновь появился иностранный государственный флаг. В среду утром с конструкций моста сняли флаг Саудовской Аравии.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на главного специалиста по коммуникации Рижской муниципальной полиции Иеву Лукажа-Апалупу, флаг находился на вантах моста.

Это уже второй подобный случай за последние две недели.

Ранее сотрудники муниципальной полиции сняли с вант Вантового моста флаг бывшей Исламской Республики Афганистан.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс считает, что повторное появление флага исламского государства на мосту следует расценивать как провокацию. Он призвал Службу государственной безопасности (СГБ) и другие ответственные учреждения тщательно расследовать оба случая.

По мнению Ратниекса, подобные действия могут быть попыткой проверить способность ответственных служб реагировать на такие ситуации. Он также не исключает, что это может стать началом более масштабных провокаций против Латвии и ее безопасности.

«Я поручил Рижской муниципальной полиции уделять повышенное внимание Вантовому мосту, чтобы подобные случаи не повторялись, и благодарен за оперативные действия. Мы видим, что происходит в Европе, и важно уделять должное внимание каждому такому случаю, устанавливать виновных и назначать максимально суровое наказание», — подчеркнул Ратниекс.

В то же время вице-мэр призвал общество доверять действиям компетентных учреждений и не уделять подобным инцидентам чрезмерного внимания. По его словам, именно создание ажиотажа в обществе может быть целью таких провокаций.

В связи с произошедшим Рижская муниципальная полиция начала процесс об административном правонарушении за нарушение общественного порядка.

За такое нарушение физическому лицу может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере до 500 евро. Для юридических лиц предусмотрен штраф до 5000 евро.

Информация о том, кто разместил флаги на мосту и с какой целью, пока не сообщается.