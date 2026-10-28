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НАТО по-прежнему игнорирует новые технологии дронов - Гарисонс 0 309

Наша Латвия
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: военные с дроном

Новые технологии беспилотных аппаратов и робототехники необратимо изменили современную войну, однако НАТО по-прежнему экспериментирует и медлит с внедрением этих изменений — такую оценку актуальной ситуации в сфере безопасности в Латвии в программе TV24 «Kārtības rullis» высказал председатель правления производителя водных дронов «Newt21» Янис Гарисонс.

Председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис согласился с этой оценкой, подчеркнув, что как в России, так и в Украине уже созданы отдельные командования роботов и дронов.

В дискуссии о безопасности Латвии и готовности к обороне в октябре 2026 года Гарисонс критически оценил недавнее выступление верховного главнокомандующего НАТО, назвав его отражением старой модели ведения войны. Он подчеркнул: хотя Латвия в понимании этих технологий в настоящее время на шаг опережает общий темп НАТО, этого всё же недостаточно.

«Если мы будем ждать, пока противник начнёт атаковать, нужно учитывать, что с помощью дронов будут уничтожены все крупные радары, корабли и другая военная инфраструктура. Украина уже сейчас доказала новую реальность — там создана 30-километровая “зона смерти”, в которую никто не способен въехать. Дроны в противовоздушной обороне создали новый уровень, с которым невозможно бороться, а НАТО всё ещё экспериментирует!» — заявил Гарисонс.

Он убеждён, что возврата к старому порядку уже нет, что новые технологии пришли надолго. «Но где у нас эти подразделения дронов?» — риторически спросил он и одновременно положительно оценил недавнее заявление Германии о создании специализированных подразделений дронов.

Бергманис подчеркнул, что Латвии и союзникам сейчас необходимо максимально ускорить создание таких подразделений и внедрить их во всей системе обороны НАТО.

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#НАТО #Украина #Латвия #безопасность #технологии #оборона #дроны
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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