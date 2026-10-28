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Не уходи - Конституционный суд рассмотрит право арестованных на длительные свидания 0 32

Наша Латвия
Дата публикации: 28.10.2026
LETA
Изображение к статье: свидание с заключенным

Конституционный суд Латвии возбудил дело о праве лиц, находящихся под арестом, на длительные свидания с родственниками, супругами и другими посетителями.

Суд проверит, соответствует ли статье 96 Конституции Латвии положение Закона о порядке содержания под стражей, которое не предусматривает для арестованных права на длительные свидания. Статья 96 гарантирует право на неприкосновенность частной жизни.

В настоящее время закон разрешает арестованным встречаться с родственниками, супругами и другими лицами не реже одного раза в месяц продолжительностью не менее часа. Исключение составляют случаи, когда ответственное за уголовный процесс должностное лицо устанавливает ограничения на встречи и общение.

Поводом для рассмотрения вопроса стало заявление Административного районного суда. В его производстве находится дело человека, который, находясь под стражей, потребовал обязать Управление мест заключения (IeVP) разрешить ему длительные свидания с супругой и родственниками.

Заявитель утверждает, что кратковременные встречи не позволяют полноценно поддерживать семейные и социальные связи.

В ходе административного процесса Управление мест заключения пояснило, что краткосрочным считается свидание продолжительностью до двух часов, а длительным — от 12 до 48 часов.

По мнению управления, действующий закон разрешает арестованным только кратковременные свидания, поскольку предусматривает обязательный визуальный контроль за ними во время встреч. При длительных свиданиях такой контроль существенно ограничивал бы право арестованного и его посетителей на частную жизнь.

Административный районный суд считает, что действующее регулирование не только лишает арестованных возможности длительных свиданий, но и не предусматривает индивидуальной оценки необходимости их предоставления.

При этом осуждённые, уже отбывающие наказание, имеют право на длительные свидания. По мнению суда, такое различие может нарушать гарантированное Конституцией право на неприкосновенность частной жизни.

Конституционный суд предложил Сейму до 28 декабря 2026 года представить письменные объяснения с изложением обстоятельств дела и юридическим обоснованием.

Подготовка дела должна завершиться до 29 марта 2027 года. После этого суд определит порядок и дату его рассмотрения.

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#права человека #Сейм #Латвия #конституционный суд
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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