Латвийцы не отказываются от отдыха в сельской местности, однако все внимательнее относятся к расходам. Особенно заметно это в сфере питания: некоторые туристы делят одну порцию на двоих или даже четверых. При этом на интересные развлечения и качественное размещение гости по-прежнему готовы тратить деньги, рассказала руководитель ассоциации Lauku ceļotājs Аснате Зиемеле.

Сельский туризм в Латвии пережил летний сезон без существенного сокращения числа гостей и бронирований, однако поведение отдыхающих заметно изменилось. Туристы стали экономнее, прежде всего сокращая расходы на питание.

Как рассказала в интервью агентству LETA руководитель ассоциации «Сельский путешественник» (Lauku ceļotājs) Аснате Зиемеле, об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей, работающих в сфере сельского туризма.

В опросе приняли участие около 30 владельцев туристических объектов. Большинство из них отметили, что гости стали внимательнее относиться к расходам, хотя в целом летний сезон нельзя назвать неудачным.

Наиболее заметно стремление сэкономить проявляется при покупке еды. По словам Зиемеле, цены на питание существенно выросли, поэтому туристы все чаще предпочитают отказаться от дополнительных расходов в кафе и ресторанах.

«Люди предпочитают экономить на еде, но тратят деньги на занятия, которые им нравятся и интересны», — рассказала руководитель ассоциации.

Один из предпринимателей Латгале, например, сообщил, что гости иногда заказывают одну порцию еды на двоих или даже на четверых. Для владельцев сельских туристических объектов такая экономия создает дополнительные трудности.

Зиемеле пояснила, что стоимость ночлега за последнее время немного увеличилась, однако повышение цен не компенсирует рост расходов предпринимателей. При этом владельцы гостевых домов вынуждены учитывать платежеспособность отдыхающих и поэтому повышают цены очень осторожно.

С питанием ситуация еще сложнее. Предприниматели увеличивают стоимость блюд вслед за ростом расходов, чтобы избежать серьезных убытков, однако даже при этом организация питания далеко не всегда приносит прибыль.

По словам Зиемеле, многие владельцы гостевых домов предлагают питание прежде всего как дополнительную услугу, которая помогает привлечь туристов и убедить их остаться на ночь. В сельской местности Латвии возможности поесть вне места проживания нередко ограничены, поэтому наличие питания остается важным преимуществом при выборе жилья.

В то же время результаты опроса показывают, что туристы готовы платить больше за действительно качественные услуги.

«В целом гораздо лучше чувствуют себя владельцы, у которых очень качественное предложение. У них и цены могут быть выше. Но простеньких домиков уже недостаточно, люди стали требовательными», — отметила Зиемеле.

По наблюдениям предпринимателей, латвийские туристы порой предъявляют даже более высокие требования к условиям проживания и предлагаемым услугам, чем иностранные гости.

При этом предположение о том, что путешественники перестали планировать поездки заранее и предпочитают спонтанный отдых, не подтвердилось. Как рассказали предприниматели, постоянные клиенты и этим летом бронировали жилье заблаговременно. Гостей, которые приезжали без предварительной брони и решали остаться на ночь спонтанно, было сравнительно немного.

Иностранных туристов в этом сезоне оказалось меньше, однако они по-прежнему посещали сельские районы Латвии.

Несколько более сдержанные оценки летнего сезона поступили из Земгале. Впрочем, Зиемеле призвала не делать на их основании общих выводов, поскольку из этого региона в опросе участвовали только два предпринимателя.

Отдельные владельцы туристических объектов сообщили и о восстановлении спроса на проведение свадеб. По словам руководителя ассоциации, интерес к таким мероприятиям вновь растет, хотя сами торжества в целом становятся менее масштабными.

Один из предпринимателей, принимающий гостей только в теплое время года, оценил прошедший сезон как очень успешный. Более того, по его словам, следующий сезон уже полностью забронирован.

Таким образом, несмотря на стремление туристов сократить повседневные расходы, спрос на качественный отдых в сельской местности сохраняется. Однако предпринимателям приходится учитывать новые привычки гостей и искать баланс между растущими затратами и ценами, которые посетители готовы платить.