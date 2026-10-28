В Рижской Восточной клинической университетской больнице 6 ноября состоится бесплатное обследование для людей с повышенным риском аневризмы брюшной аорты.

Это опасное заболевание часто развивается незаметно, а его первым проявлением может стать разрыв крупного кровеносного сосуда, сопровождающийся угрожающим жизни внутренним кровотечением. Бесплатно пройти проверку смогут первые 100 записавшихся, соответствующих установленным критериям.

Об этом сообщает Рижская Восточнаяю клиническая университетская больница (RAKUS). Информация о работе медицинского учреждения доступна на официальном сайте больницы.

Кого приглашают на бесплатное обследование

Врачи рекомендуют пройти проверку людям старше 65 лет, у которых имеются дополнительные факторы риска:

повышенное артериальное давление;

курение;

сахарный диабет.

Кроме того, обследование рекомендуется женщинам и мужчинам, у которых аневризма брюшной аорты была диагностирована у близких родственников первой степени родства — родителей, детей, братьев или сестёр.

Перед записью оператор Клиентского центра больницы задаст несколько уточняющих вопросов, чтобы определить, соответствует ли человек критериям бесплатного обследования.

Где и когда пройдёт обследование

6 ноября 2026 года, с 9:00 до 12:00

Стационар «Гайльэзерс» (Gaiļezers), Рига, ул. Хипократа, 2

Второй этаж, Малый конференц-зал

Бесплатно для первых 100 записавшихся участников группы риска

Обследование проводится методом ультразвуковой диагностики. Врач измеряет диаметр брюшной аорты и определяет, есть ли признаки её патологического расширения.

Как подготовиться: за четыре часа до процедуры нельзя есть. При этом разрешается пить негазированную воду или чай.

Можно получить консультацию и без записи

В тот же день, 6 ноября, с 9:00 до 12:00 в коридоре второго этажа возле Малого конференц-зала будут консультировать врачи-резиденты.

Любой желающий сможет без предварительной записи узнать о факторах риска аневризмы брюшной аорты, способах профилактики и необходимости обследования.

Для получения консультации записываться заранее не требуется.

Почему аневризма брюшной аорты так опасна

Аорта — самый крупный кровеносный сосуд человеческого организма. Она переносит кровь от сердца к органам и тканям.

Аневризма брюшной аорты представляет собой патологическое расширение участка этого сосуда в брюшной полости. О заболевании говорят, когда диаметр брюшной аорты достигает трёх сантиметров и более.

Главная опасность заключается в том, что заболевание нередко развивается без каких-либо заметных симптомов.

Человек может годами не подозревать о проблеме, пока не произойдёт разрыв аневризмы.

Разрыв вызывает массивное внутреннее кровотечение и представляет непосредственную угрозу жизни. Даже при оказании экстренной медицинской помощи риск смерти остаётся очень высоким.

Поэтому врачи подчёркивают важность своевременной диагностики.

Раннее обнаружение может спасти жизнь

Руководитель отделения сосудистой хирургии Восточной больницы, сосудистый хирург Патриция Иванова объясняет, что своевременно установленный диагноз позволяет наблюдать за состоянием пациента и при необходимости заранее планировать лечение.

В зависимости от размеров аневризмы, её расположения и особенностей сосудов врач может рекомендовать регулярное наблюдение либо хирургическое вмешательство.

Сегодня применяются два основных метода лечения: малоинвазивная эндоваскулярная операция и открытая хирургическая операция с протезированием аорты.

Малоинвазивное вмешательство обычно менее травматично для пациента.

Однако при сложном строении сосудов могут потребоваться индивидуально изготовленные эндопротезы. Их производство и доставка иногда занимают два-три месяца.

При разрыве аневризмы времени на такую подготовку уже нет.

Именно поэтому плановое лечение значительно безопаснее и позволяет врачам подобрать наиболее подходящий метод операции.

Врачи предлагают ввести государственную программу проверки

Руководитель отделения инвазивной радиологии Восточной больницы Айна Кратовска отмечает, что международный опыт подтверждает эффективность целенаправленного скрининга для снижения смертности, связанной с разрывом аневризмы.

По её мнению, в Латвии также необходимо внедрить государственную программу обследования определённых групп риска.

Сейчас аневризму брюшной аорты в стране нередко обнаруживают случайно — во время ультразвукового исследования органов брюшной полости, назначенного по совершенно другой причине.

Между тем простое ультразвуковое обследование позволяет измерить диаметр аорты и своевременно определить, требуется ли пациенту дальнейшее наблюдение или лечение.

Врачи напоминают, что вероятность развития аневризмы повышается с возрастом. Среди наиболее значимых факторов риска — курение, повышенное артериальное давление и наследственная предрасположенность.

Специалисты Восточной больницы призывают жителей не ждать появления симптомов, а обсудить индивидуальные риски со своим семейным врачом. Особенно это важно для людей старшего возраста и тех, у кого в семье уже были случаи аневризмы брюшной аорты.

Запись на бесплатное обследование 6 ноября проводится через Клиентский центр больницы. Количество мест ограничено — обследование смогут пройти 100 человек из групп риска.