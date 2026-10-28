В Риге возникли вопросы к безопасности обновлённого моста Земитана. Владельцы собак обратили внимание на большие зазоры в ограждениях, из-за которых домашние животные могут застрять или даже упасть с моста. Рижская дума решила заказать независимую техническую экспертизу конструкции.

Как сообщает Управление коммуникации Рижского самоуправления, проверка коснётся отдельных участков ограждения моста Йорга Земитана, вызвавших обеспокоенность жителей.

Собака может застрять или упасть

Поводом для проверки стали сообщения владельцев собак, поступившие в общественную организацию Apeirons.

По словам жителей, на краю моста имеется большой зазор, который может представлять опасность для животных.

Существует риск, что собака, оказавшись рядом с ограждением, застрянет в конструкции или упадёт с высоты.

Информация об этих опасениях дошла до городских властей, которые решили дополнительно проверить безопасность спорных участков.

В мэрии уверяют: всё построено по проекту

В Рижском самоуправлении подчёркивают, что ограждения моста Земитана были установлены в соответствии с утверждённым строительным проектом.

Проект разработали сертифицированные специалисты с соблюдением действующих строительных нормативов и стандартов.

Однако власти признают, что жалобы жителей требуют дополнительного внимания.

Поэтому город закажет независимую техническую оценку именно тех участков ограждения, которые вызывают вопросы.

Эксперты должны повторно проверить, соответствуют ли конструкции установленным стандартам, строительным нормам и требованиям безопасности.

Если выяснится, что необходимы дополнительные защитные решения, самоуправление рассмотрит возможность внесения изменений.

Мост ещё официально не сдан в эксплуатацию

Несмотря на проведённые работы, реконструкция моста Земитана пока официально не завершена.

В самоуправлении пояснили, что сейчас продолжается подготовка исполнительной документации и проведение необходимых измерений.

Перед сдачей объекта специалисты должны убедиться, что все работы выполнены в соответствии с проектом и требованиями законодательства.

Сдать мост в эксплуатацию планируется до 29 ноября 2026 года.

Таким образом, вопрос безопасности ограждений возник ещё до окончательного завершения процедуры приёмки объекта.

Реконструкция стоимостью более 24 миллионов евро

Работы по реконструкции моста Земитана начались в ноябре 2024 года.

Общая стоимость проекта составляет до 24,2 миллиона евро.

Финансирование предусмотрено из нескольких источников:

3,6 миллиона евро — планируемое софинансирование Рижского самоуправления;

20,5 миллиона евро — заём, который Рижская дума решила привлечь для реконструкции моста.

Теперь к завершающим процедурам добавится независимая проверка безопасности отдельных участков ограждения.

Окончательное решение о необходимости их доработки будет принято после получения экспертного заключения.